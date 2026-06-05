"Антикоррупционер" Шабунин нанял, вероятно, за грантовые средства адвоката своему экс-командиру Юшко: СМИ

Учредители Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и Дмитрий Шерембей наняли возможно за гранты адвокату Марину Гаврилюк для защиты экс-командира 207 батальона территориальной обороны Киева, подполковника Виктора Юшко.

Виталий Шабунин. Фото из открытых источников

Издание "Українські новини" со ссылкой на информацию движение "Честная мобилизация" сообщает, что ему инкриминируют превышение служебных полномочий.

"ГБР инкриминирует экс-командиру 207 батальона территориальной обороны Киева, подполковнику Виктору Юшко превышение служебных полномочий. А именно — незаконное оформление командировок сотен военнослужащих. В том числе, учредителей Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина и Дмитрия Шеребмея. Это вероятно позволяло им получать денежное довольствие и "боевые", фактически находясь в Киеве. Активисты хорошо понимают – если вина Юшко будет доказана, то будут отвечать и они. Правда, по другой статье – за мошенничество и уклонение от военной службы. Поэтому Шабунин и Шерембей, вероятно, за грантовые средства наняли Юшко дорогую адвокату Марину Гаврилюк, которая пытается выставить все дело как "политическое преследование", — пишет СМИ.

У Юшко, по данным журналистов, кроме вероятно фиктивного оформления на службу активистов есть много других правонарушений, поэтому, отмечают, ему вряд ли поможет даже лучший адвокат.

"У подполковника, помимо вероятно фиктивного оформления на службу военнообязанных, есть немало других грехов. В частности, он торговал справками об участии в боевых действиях, заставлял солдат строить свой особняк под Киевом и при этом собирал с них ежемесячную дань в размере 5 тысяч гривен. Большинство времени подполковник проводил в столице, катаясь пьяным за рулем и "решая" вопросы тех, кто хотел избежать мобилизации. Только за последние два года его дважды задерживала полиция, а суд даже забирал права на вождение. Но Юшко все равно продолжает пить за рулем. Здесь не поможет даже самый лучший адвокат”, — цитирует СМИ сообщение “Честной мобилизации”.

Издание напомнило, что ГБР вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину и его экскомандиру Виктору Юшко. Шабунину инкриминируют мошенничество и уклонение от мобилизации, а Юшко – превышение служебных полномочий.

"Как отмечают в ГБР, благодаря Юшко вместо военной службы активист проводил время по своему усмотрению в Киеве, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. В то же время Шабунин продолжал получать денежное довольствие, таким образом завладев более 224 тысяч гривен государственных средств. Впоследствии Шабунин списался из войска из-за плохого зрения”, — отмечают журналисты.

Издание подчеркивает, что списание из армии Шабунина дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа уклонистов.