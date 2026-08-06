Активісти перебрали контроль над судами та вибудували «паралельну державу», — нардеп Власенко

Після судової реформи значний вплив на кадрові процеси в судовій системі отримали активісти та представники громадських організацій. Вони, фактично, формують свій центр впливу в державі й стали окремою гілкою влади, заявив народний депутат Сергій Власенко.

Сергій Власенко

За його словами, активісти "окупували" органи, які призначають і звільняють суддів, зокрема Громадську раду доброчесності та Вищу раду правосуддя і приймають потрібні їм рішення.

"Хто визначає критерій доброчесності, який є базовим для призначення суддів? Це визначає Громадська рада доброчесності. Такий собі Михайло Жернаков. Організація DEJURE — громадська організація. Хто зараз звільняє суддів? Вища рада правосуддя. У ВРП сидить пан Маселко — активіст, людина, яка, за моїми даними, контролює певну частину ради. І звільняє суддів дуже часто за поданнями своєї ж громадської організації", — наголосив народний депутат.

За словами Власенка, сформована навколо антикорупційних органів і громадських активістів система впливу сьогодні є більш організованою, ніж окремі державні інституції.

"Хто є ідеологічною "кришею" НАБУ і САП? Усі ті самі люди "активісти-соросята", — додав народний депутат.

Крім того, Власенко зазначив, що активісти контролюють значну частину державної власності через наглядові ради, контролюють медіа, а люди, які їм симпатизують, — контролюють значну частину приватної економіки.

На його думку, ця система впливу має власні механізми підтримки, ефективно просуває свої інформаційні меседжі та використовує сучасні політичні технології.

Власенко переконаний, що активісти зараз вибудовують "паралельну державу", яка впливає на роботу державних інституцій. На думку Власенка, ці активісти мають величезну й абсолютно невиправдану підтримку з боку Європейського Союзу.