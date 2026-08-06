Активисты взяли контроль над судами и выстроили «параллельное государство», — нардеп Власенко

После судебной реформы существенное влияние на кадровые процессы в судебной системе получили активисты и представители общественных организаций. Они фактически формируют свой центр влияния в государстве и стали отдельной ветвью власти, заявил народный депутат Сергей Власенко.

Сергей Власенко

По его словам, активисты "оккупировали" органы, которые назначают и увольняют судей, в частности, Общественный совет добродетели и Высший совет правосудия и принимают нужные им решения.

"Кто определяет критерий добродетели, который является базовым для назначения судей? Это определяет Общественный совет добродетели. Некий Михаил Жернаков. Организация DEJURE – общественная организация. Кто сейчас увольняет судей? Высший совет правосудия. В ВСП сидит господин Маселко — активист, человек, который, по моим данным, контролирует определенную часть совета. И увольняет судей очень часто по представлению своей же общественной организации", — подчеркнул народный депутат.

По словам Власенко, сформированная вокруг антикоррупционных органов и общественных активистов система влияния сегодня более организована, чем отдельные государственные институты.

"Кто идеологическая "крыша" НАБУ и САП? Все те же люди "активисты-соросята", — добавил народный депутат.

Кроме того, Власенко отметил, что активисты контролируют значительную часть государственной собственности через наблюдательные советы, контролируют медиа, а симпатизирующие им люди — контролируют значительную часть частной экономики.

По его мнению, эта система влияния имеет свои механизмы поддержки, эффективно продвигает свои информационные месседжи и использует современные политические технологии.

Власенко убежден, что активисты сейчас выстраивают "параллельное государство", которое влияет на работу государственных институций. По мнению Власенко, у этих активистов огромная и абсолютно неоправданная поддержка со стороны Европейского Союза.