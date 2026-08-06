Активисты взяли контроль над судами и выстроили «параллельное государство», — нардеп Власенко

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Недилько Ксения
После судебной реформы существенное влияние на кадровые процессы в судебной системе получили активисты и представители общественных организаций. Они фактически формируют свой центр влияния в государстве и стали отдельной ветвью власти, заявил народный депутат Сергей Власенко.
Сергей Власенко
По его словам, активисты "оккупировали" органы, которые назначают и увольняют судей, в частности, Общественный совет добродетели и Высший совет правосудия и принимают нужные им решения.
По словам Власенко, сформированная вокруг антикоррупционных органов и общественных активистов система влияния сегодня более организована, чем отдельные государственные институты.
Кроме того, Власенко отметил, что активисты контролируют значительную часть государственной собственности через наблюдательные советы, контролируют медиа, а симпатизирующие им люди — контролируют значительную часть частной экономики.
По его мнению, эта система влияния имеет свои механизмы поддержки, эффективно продвигает свои информационные месседжи и использует современные политические технологии.
Власенко убежден, что активисты сейчас выстраивают "параллельное государство", которое влияет на работу государственных институций. По мнению Власенко, у этих активистов огромная и абсолютно неоправданная поддержка со стороны Европейского Союза.