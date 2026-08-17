Агресія без табу: чому напади на українців у Польщі дійшли до дітей та як це вдарить по Варшаві

У Польщі стрімко набирає обертів небезпечна хвиля побутової ксенофобії щодо українських мігрантів, яка вже перекинулася навіть на дітей. Експерти порталу "Коментарі" попереджають: якщо польська влада та правоохоронці негайно не зупинять радикальні настрої, які підігріваються заявами місцевих політиків, Варшава ризикує спровокувати масовий відтік робочої сили, що боляче вдарить по її власній економіці. Чому дипломатичний конфлікт — це не вихід для Києва, та де шукати вирішення міграційної кризи, читайте в нашому матеріалі.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Економічний козир України та виборчі ігри: політолог пояснила причини нападів на українців у Польщі

Конфлікти та прояви агресії щодо громадян України на території Польщі не є новим явищем, адже польські політики тривалий час використовували тему історичних образ задля отримання електоральних бонусів. Таку думку для видання "Коментарі" висловила політична експертка Світлана Кушнір.

Вона підкреслила, що напругу в суспільстві свідомо підігрівали під час кількох виборчих перегонів. Зокрема, саме на антиукраїнській риториці та протестних настроях до польського Сейму змогла пройти партія "Конфедерація".

"Окрім того, давайте чесно скажемо, — зазначає Світлана Кушнір, — пан Навроцький, президент Польської Республіки, теж не оминув тему України, Волинської трагедії, всього іншого. І тому ця, на жаль, тема продовжується".

Аналітикиня також звернула увагу на загальну зміну ставлення до українців у межах Євросоюзу. Це проявляється у посиленні контролю за перебуванням чоловіків призовного віку та скороченні соціальних виплат для втікачів від війни, що відбулося минулого року. За прогнозами експертки, цей тренд і надалі активно експлуатуватиметься в інформаційному просторі.

У цій ситуації офіційний Київ через Міністерство закордонних справ та посольство у Варшаві має зайняти більш жорстку та аргументовану позицію. Кушнір нагадує, що польська економіка суттєво виграла від присутності українців.

"За ці роки Польща фактично подвоїла свій ВВП завдяки українському бізнесу, українським релокантам, — наголошує політолог, — тому що вона є перевалочним хабом для військової технічної допомоги, коаліції Рамштайн і так далі".

Поки дипломати шукають системні рішення, самим українцям у Польщі варто зважати на безпекові ризики. Експертка закликає співвітчизників до максимальної обачності, адже передбачити вчинки окремих радикально налаштованих осіб неможливо.

Водночас вище політичне керівництво України повинно чітко заявляти про суб'єктність нашої держави, яка веде важку війну. Якщо польська сторона не здатна забезпечити безпеку, Київ може ініціювати масштабне переміщення своїх громадян до інших країн ЄС.

"Я хочу подивитися на польські міни, коли у них перестануть відходити податки від українських манікюрниць, деревообробних підприємств, металообробних підприємств, логістичних підприємств, — підсумовує Кушнір, — та навіть деяких компаній автоперевезення. Я буду дуже задоволена, якщо українські громадяни на території інших країн будуть у безпеці".

Хвиля насильства без швидкого рішення: як спровокувані конфлікти між поляками та українцями приведуть до нової хвилі евакуації

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що країну накрила справжня хвиля подібних інцидентів, які вже вийшли за межі суто політичних провокацій і переросли у небезпечну суспільну тенденцію.

"Це прояви побутової ксенофобії, — констатує експерт. — Але ми бачимо зараз цілу хвилю, майже кожен день з'являються такі повідомлення".

За словами аналітика, ситуацію не можна пояснити лише діями окремих радикальних активістів, адже корінь проблеми значно глибший. Ефективна протидія цьому явищу вимагає тривалої роботи, оскільки миттєво врегулювати кризу не вдасться.

"У цієї проблеми немає швидкого і простого вирішення. Тут потрібні послідовні системні дії польської влади, — наголошує Володимир Фесенко і додає: — А головне — жорстка реакція, швидка і жорстка реакція правоохоронців на будь-які такі прояви. Щоб поступово суспільство зрозуміло, що це карається".

Політолог зауважує, що тертя між різними етнічними групами у межах однієї держави є типовим історичним процесом. Наразі антимігрантські настрої домінують у багатьох західних країнах, зокрема в США через риторику Дональда Трампа та в Європі завдяки зростанню популярності ультраправих сил. Оскільки в Польщі майже немає вихідців з Азії чи Африки, основним об'єктом незадоволення стали українці, чия присутність у великих польських містах стала помітною після 2022 року.

Експерт закликає об'єктивно дивитися на ситуацію, адже схожі побутові конфлікти на мовному чи культурному ґрунті трапляються і всередині самої України. Натомість у Польщі ситуацію суттєво ускладнили економічні суперечки останніх років та нестриманість місцевих лідерів.

"Коли президент Польщі, я вже не кажу про деяких депутатів Сейму, — підкреслює Фесенко, — публічно починають не просто критикувати Україну, а проявляти елементи антиукраїнської ксенофобії, ворожнечі до українців. Оце зняло табу для багатьох простих поляків".

Політичні спекуляції на історичних темах, зокрема навколо Волинської трагедії, та публічні звинувачення українців у "неповазі" дали радикально налаштованим громадянам умовний дозвіл на агресію. На думку політолога, саме небезпечні заяви польського істеблішменту у поєднанні з міждержавним охолодженням стосунків зруйнували внутрішні моральні бар'єри в польському суспільстві.

У той час як ліберально-демократичне крило польського суспільства та нинішній уряд намагаються стримувати цю ксенофобську хвилю, позиція опозиції та голови держави залишається пасивною.

"Польські державні діячі, і це стосується, зокрема, президента Польщі, мають виступити проти таких нападів. Тут, на жаль, я не впевнений, — ділиться сумнівами аналітик. — Але якщо президент Польщі і інша найбільша опозиційна партія "Право і справедливість" не виступить з публічними заявами... боюся, що ця хвиля може продовжитися надалі".

Водночас Фесенко підкреслює, що українські дипломати та консульства зобов'язані реагувати на кожен інцидент, проте самотужки вони проблему не розв'яжуть. Попри серйозність ситуації, Києву вкрай важливо уникати відкритих сварок із Варшавою.

"Йти на конфлікт нам з поляками – це теж неправильно, — переконаний політолог. — Ми маємо взаємодіятися з польським урядом... але точно ми не можемо провокувати зараз конфлікт з поляками, нам не потрібно створювати нового ворога".

Він додає, що чинний польський уряд налаштований на конструктивний діалог, на відміну від президента. Якщо ж ситуацію не вдасться приборкати, Польща ризикує зіткнутися з серйозними внутрішніми проблемами. На зміну колишній трудовій міграції до Німеччини через вищі виплати прийде масова евакуація українців через страх за власну безпеку, що вже підтверджують статистичні дані.

"Якщо ця хвиля антиукраїнської ксенофобії буде продовжуватись, почнеться неминуча імміграція українців з Польщі, — резюмує Володимир Фесенко. — Я думаю, що вже почався цей процес... і це вдарить в решті по польській економіці. Та вже на дітей нападають. То люди будуть опікуватися саме про те, що діти під загрозою".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що 14 серпня у Польщі стався напад на двох українських дітей.