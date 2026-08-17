Агрессия без табу: почему нападения на украинцев в Польше дошли до детей и как это ударит по Варшаве

В Польше стремительно набирает обороты опасная волна бытовой ксенофобии по отношению к украинским мигрантам, которая уже перекинулась даже на детей. Эксперты для материала портала "Комментарии" предупреждают: если польские власти и правоохранители немедленно не остановят радикальные настроения, подогреваемые заявлениями местных политиков, Варшава рискует спровоцировать массовый отток рабочей силы, что больно ударит по ее собственной экономике. Почему дипломатический конфликт — это не выход для Киева и где искать решение миграционного кризиса, читайте в нашем материале.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Экономический козырь Украины и избирательные игры: политолог объяснила причины нападений на украинцев в Польше

Конфликты и проявления агрессии в отношении граждан Украины на территории Польши не являются новым явлением, ведь польские политики долгое время использовали тему исторических оскорблений для получения электоральных бонусов. Такое мнение для портала "Комментарии" высказала политическая экспертка Светлана Кушнир.

Она подчеркнула, что напряжение в обществе сознательно подогревали во время нескольких избирательных гонок. В частности, именно на антиукраинской риторике и протестных настроениях в польский Сейм смогла пройти партия "Конфедерация".

"Кроме того, давайте честно скажем, — отмечает Светлана Кушнир, — господин Навроцкий, президент Польской Республики, тоже не обошел тему Украины, Волынской трагедии, всего остального. И потому эта, к сожалению, тема продолжается".

Аналитик также обратила внимание на общее изменение отношения к украинцам в рамках Евросоюза. Это проявляется в усилении контроля над пребыванием мужчин призывного возраста и сокращении социальных выплат для беженцев от войны, которое произошло в прошлом году. По прогнозам эксперта, этот тренд и дальше будет активно эксплуатироваться в информационном пространстве.

В этой ситуации официальный Киев через Министерство иностранных дел и посольство в Варшаве должен занять более жесткую и аргументированную позицию. Кушнир напоминает, что польская экономика существенно выиграла от присутствия украинцев.

"За эти годы Польша фактически удвоила свой ВВП благодаря украинскому бизнесу, украинским релокантам, — отмечает политолог, — потому что она стала перевалочным хабом для военной технической помощи, коалиции Рамштайн и так далее".

Пока дипломаты ищут системные решения, самим украинцам в Польше следует учитывать риски безопасности. Эксперт призывает соотечественников к максимальной осмотрительности, ведь предусмотреть поступки отдельных радикально настроенных лиц невозможно.

В то же время, высшее политическое руководство Украины должно четко заявлять о субъектности нашего государства, ведущего тяжелую войну. Если польская сторона не в состоянии обеспечить безопасность, Киев может инициировать масштабное перемещение своих граждан в другие страны ЕС.

"Я хочу посмотреть на польские мины, когда у них перестанут отходить налоги от украинских маникюрщиц, деревообрабатывающих предприятий, металлообрабатывающих предприятий, логистических предприятий, — заключает Кушнир, — и даже некоторых компаний автоперевозки. Я буду очень довольна, если украинские граждане на территории других стран будут в безопасности".

Волна насилия без скорейшего решения: как спровоцированные конфликты между поляками и украинцами приведут к новой волне эвакуации

Политолог Владимир Фесенко отметил, что страну накрыла настоящая волна подобных инцидентов, уже вышедших за пределы чисто политических провокаций и переросших в опасную общественную тенденцию.

"Это проявления бытовой ксенофобии, – констатирует эксперт. — Но сейчас мы видим целую волну, почти каждый день появляются такие сообщения".

По словам аналитика, ситуацию нельзя объяснить только действиями отдельных радикальных активистов, ведь корень проблемы гораздо глубже. Эффективное противодействие этому явлению требует длительной работы, поскольку мгновенно урегулировать кризис не удастся.

"У этой проблемы нет быстрого и простого решения. Здесь нужны последовательные системные действия польских властей, — отмечает Владимир Фесенко и добавляет: — А главное — жесткая реакция, быстрая и жесткая реакция правоохранителей на любые такие проявления. Чтобы постепенно общество поняло, что это наказывается".

Политолог отмечает, что трение между разными этническими группами в пределах одного государства является типичным историческим процессом. В настоящее время антимигрантские настроения доминируют во многих западных странах, в частности в США из-за риторики Дональда Трампа и в Европе благодаря росту популярности ультраправых сил. Поскольку в Польше почти нет выходцев из Азии или Африки, основным объектом недовольства стали украинцы, чье присутствие в крупных польских городах стало заметно после 2022 года.

Эксперт призывает объективно смотреть на ситуацию, ведь подобные бытовые конфликты на языковой или культурной почве случаются и внутри самой Украины. В Польше ситуацию существенно усложнили экономические споры последних лет и несдержанность местных лидеров.

"Когда президент Польши, я уже не говорю о некоторых депутатах Сейма, — подчеркивает Фесенко, — публично начинают не просто критиковать Украину, а проявлять элементы антиукраинской ксенофобии, вражды против украинцев. Это сняло табу для многих простых поляков".

Политические спекуляции на исторических темах, в частности, вокруг Волынской трагедии, и публичные обвинения украинцев в "неуважении" дали радикально настроенным гражданам условное разрешение на агрессию. По мнению политолога, именно опасные заявления польского истеблишмента в сочетании с межгосударственным охлаждением разрушили внутренние моральные барьеры в польском обществе.

В то время как либерально-демократическое крыло польского общества и нынешнее правительство пытаются умерить эту ксенофобскую волну, позиция оппозиции и главы государства остается пассивной.

"Польские государственные деятели, и это касается, в частности президента Польши, должны выступить против таких нападений. Здесь, к сожалению, я не уверен, — сомневается аналитик. — Но если президент Польши и другая самая оппозиционная партия "Право и справедливость" не выступит с публичными заявлениями... боюсь, что эта волна может продолжиться в дальнейшем".

В то же время Фесенко подчеркивает, что украинские дипломаты и консульства обязаны реагировать на каждый инцидент, однако самостоятельно они проблему не разрешат. Несмотря на серьезность ситуации, Киеву крайне важно избегать открытых ссор с Варшавой.

"Идти на конфликт нам с поляками – это тоже неправильно, – убежден политолог. — Мы должны взаимодействовать с польским правительством... но точно мы не можем провоцировать конфликт с поляками, нам не нужно создавать нового врага".

Он добавляет, что действующее польское правительство настроено на конструктивный диалог, в отличие от президента. Если же ситуацию не удастся обуздать, Польша рискует столкнуться с серьезными внутренними проблемами. На смену бывшей трудовой миграции в Германию из-за более высоких выплат придет массовая эвакуация украинцев из-за страха за собственную безопасность, что уже подтверждают статистические данные.

"Если эта волна антиукраинской ксенофобии будет продолжаться, начнется неизбежная иммиграция украинцев из Польши, – резюмирует Владимир Фесенко. — Я думаю, что этот процесс уже начался... и это ударит в остальном по польской экономике. И уже на детей нападают. Так люди будут беспокоиться именно о том, что дети под угрозой".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 14 августа в Польше произошло нападение на двух украинских детей.