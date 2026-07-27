logo_ukra

BTC/USD

65072

ETH/USD

1958.38

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Адвокат звинуватив атестаційні комісії БЕБ у непрозорих рішеннях та ігноруванні корупційних порушень
commentss НОВИНИ Всі новини

Адвокат звинуватив атестаційні комісії БЕБ у непрозорих рішеннях та ігноруванні корупційних порушень

Станіслав Броневицький вважає, що без змін у підходах атестаційний процес може перетворитися на спосіб звільнення незручних працівників і збереження посад для лояльних осіб

27 липня 2026, 14:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Атестаційні комісії Бюро економічної безпеки ухвалюють непрозорі рішення й заплющують очі на ознаки корупції серед працівників. Про це заявив колишній прокурор САП, адвокат Станіслав Броневицький. 

Адвокат звинуватив атестаційні комісії БЕБ у непрозорих рішеннях та ігноруванні корупційних порушень

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє ThePublic, на підтвердження своїх слів юрист оприлюднив фрагменти співбесід працівників БЕБ, які, попри питання комісії до статків і доброчесності, отримали позитивний висновок атестації.

За словами Станіслава Броневицького, якщо так триватиме й надалі, атестація перетвориться на інструмент звільнення незручних працівників та одночасного збереження на посадах потрібних людей.

Адвокат також звернув увагу, що не всі співбесіди проходять публічно.

“Далеко не всі співбесіди транслюються. Виявляється, якщо особа просто вказує, що не бажає, щоб його співбесіда викладалась на загал, трансляцію просто припиняють і вона відбувається в закритому режимі. Чомусь співбесіди в САП, НАБУ транслюються, в тут — ні. Це дуже погана тенденція. Враховуючи суцільні провали з конкурсами та атестаціями, завтра так усі співбесіди закриють від громадськості”, — зазначив Броневицький  та закликав відкрити доступ до записів і унеможливити їх знищення. 

Крім того, за його інформацією, на керівні посади Чернівецького та Одеського управлінь БЕБ уже готують кандидатів із НАБУ.

Серед кейсів, про які написав адвокат, співбесіди керівниці департаменту режимно-секретної роботи Людмили Бондаренко, яка не декларувала квартиру в Києві за $120 тис., заступниці керівника департаменту персоналу Наталії Богуславської, яка не задекларувала чоловіка-підприємця з кримінальними провадженнями щодо його бізнесу, керівника управління аудиту Андрія Мизюка, який не зміг пояснити походження земельної ділянки з будівлями поза декларацією, в.о. керівника юрдепартаменту Олега Цибулі, який перейшов з НАБУ на нижчу зарплату й не пояснив причин, а також керівника підрозділу поліграфологів Євгена Дзіся, який визнав, що раніше отримував частину зарплати “в конверті”.

У підсумку всі п’ятеро, за словами Броневицького, успішно пройшли атестацію.

Нагадаємо, атестація в Бюро економічної безпеки має завершитися до лютого 2027 року, тобто впродовж 18 місяців від призначення Олександра Цивінського директором БЕБ. Уряд виділив на неї 244 млн грн, ще 1 млн євро надали Нідерланди.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини