Адвокат звинуватив атестаційні комісії БЕБ у непрозорих рішеннях та ігноруванні корупційних порушень

Атестаційні комісії Бюро економічної безпеки ухвалюють непрозорі рішення й заплющують очі на ознаки корупції серед працівників. Про це заявив колишній прокурор САП, адвокат Станіслав Броневицький.

Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє ThePublic, на підтвердження своїх слів юрист оприлюднив фрагменти співбесід працівників БЕБ, які, попри питання комісії до статків і доброчесності, отримали позитивний висновок атестації.

За словами Станіслава Броневицького, якщо так триватиме й надалі, атестація перетвориться на інструмент звільнення незручних працівників та одночасного збереження на посадах потрібних людей.

Адвокат також звернув увагу, що не всі співбесіди проходять публічно.

“Далеко не всі співбесіди транслюються. Виявляється, якщо особа просто вказує, що не бажає, щоб його співбесіда викладалась на загал, трансляцію просто припиняють і вона відбувається в закритому режимі. Чомусь співбесіди в САП, НАБУ транслюються, в тут — ні. Це дуже погана тенденція. Враховуючи суцільні провали з конкурсами та атестаціями, завтра так усі співбесіди закриють від громадськості”, — зазначив Броневицький та закликав відкрити доступ до записів і унеможливити їх знищення.

Крім того, за його інформацією, на керівні посади Чернівецького та Одеського управлінь БЕБ уже готують кандидатів із НАБУ.

Серед кейсів, про які написав адвокат, співбесіди керівниці департаменту режимно-секретної роботи Людмили Бондаренко, яка не декларувала квартиру в Києві за $120 тис., заступниці керівника департаменту персоналу Наталії Богуславської, яка не задекларувала чоловіка-підприємця з кримінальними провадженнями щодо його бізнесу, керівника управління аудиту Андрія Мизюка, який не зміг пояснити походження земельної ділянки з будівлями поза декларацією, в.о. керівника юрдепартаменту Олега Цибулі, який перейшов з НАБУ на нижчу зарплату й не пояснив причин, а також керівника підрозділу поліграфологів Євгена Дзіся, який визнав, що раніше отримував частину зарплати “в конверті”.

У підсумку всі п’ятеро, за словами Броневицького, успішно пройшли атестацію.

Нагадаємо, атестація в Бюро економічної безпеки має завершитися до лютого 2027 року, тобто впродовж 18 місяців від призначення Олександра Цивінського директором БЕБ. Уряд виділив на неї 244 млн грн, ще 1 млн євро надали Нідерланди.