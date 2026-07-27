Адвокат обвинил аттестационные комиссии БЭБ в непрозрачных решениях и игнорировании коррупционных нарушений

Аттестационные комиссии Бюро экономической безопасности принимают непрозрачные решения и закрывают глаза на признаки коррупции среди работников. Об этом заявил бывший прокурор САП, адвокат Станислав Броневицкий.

Фото: из открытых источников

Как сообщает ThePublic, в подтверждение своих слов юрист обнародовал фрагменты собеседований работников БЭБ, которые, несмотря на вопросы комиссии к достатку и добродетели, получили положительное заключение аттестации.

По словам Станислава Броневицкого, если так будет продолжаться, аттестация превратится в инструмент увольнения неудобных работников и одновременного сохранения на должностях нужных людей.

Адвокат также обратил внимание на то, что не все собеседования проходят публично.

"Далеко не все собеседования транслируются. Оказывается, если лицо просто указывает, что не желает, чтобы его собеседование выкладывалось в общем, трансляцию просто прекращают и она происходит в закрытом режиме. Почему собеседования в САП, НАБУ транслируются, в здесь — нет. Это очень плохая тенденция. собеседования закроют от общественности”, — отметил Броневицкий и призвал открыть доступ к записям и сделать невозможным их уничтожение.

Кроме того, по его информации, руководящие должности Черновицкого и Одесского управлений БЭБ уже готовят кандидатов из НАБУ.

Среди кейсов, о которых написал адвокат, собеседования руководительницы департамента режимно-секретной работы Людмилы Бондаренко, которая не декларировала квартиру в Киеве за $120 тыс., заместителя руководителя департамента персонала Наталии Богуславской, которая не задекларировала мужа-предпринимателя с уголовными производствами по его бизнесу смог объяснить происхождение земельного участка со зданиями вне декларации, и.о. руководителя юрдепартамента Олега Цыбули, который перешел из НАБУ на более низкую зарплату и не объяснил причин, а также руководителя подразделения полиграфологов Евгения Дзися, признавшего, что раньше получал часть зарплаты "в конверте".

В итоге все пятеро, по словам Броневицкого, успешно прошли аттестацию.

Напомним, аттестация в Бюро экономической безопасности должна завершиться к февралю 2027 года, то есть в течение 18 месяцев после назначения Александра Цивинского директором БЭБ. Правительство выделило на нее 244 млн грн, еще 1 млн евро предоставили Нидерланды.