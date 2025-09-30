logo_ukra

Зробіть це на Покрову, щоб вийти заміж найближчим часом
НОВИНИ

Зробіть це на Покрову, щоб вийти заміж найближчим часом

На свято Покрови дівчата мають зробити певні обряди, щоб вийти заміж протягом року

30 вересня 2025, 12:47
Автор:
Недилько Ксения

Свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке відзначається 1 жовтня за новоюліанським календарем, здавна вважалося особливим для дівчат на виданні. В народній традиції Покрова – це не лише велике церковне свято, а й своєрідний магічний день для здійснення мрій про щасливий шлюб. Вважалося, що саме в цей час Богородиця покриває землю білим покровом і благословляє дівчат на добру долю.

Зробіть це на Покрову, щоб вийти заміж найближчим часом

Які обряди потрібно виконати на Покрову, щоб вийти заміж протягом року

Чому Покрова вважалася "дівочим" святом

Наші предки вірили: якщо дівчина щиро попросить у Пресвятої Богородиці щасливого шлюбу, то протягом року її молитви почують. Саме тому цього дня дівчата йшли до церкви, ставили свічку і просили про нареченого.

Головні обряди на Покрову, щоб швидше вийти заміж

Молитва в храмі

Вранці дівчина мала обов’язково відвідати службу. Після літургії потрібно було поставити свічку до ікони Богородиці й тричі прошепотіти:

"Матінко Покрово, накрий мене своїм покровом, щоб я не залишилася самотньою. Даруй мені доброго чоловіка й щасливу долю".

Хустка під подушку

Дівчата клали вночі на Покрову нову хустку під подушку і загадували бажання про нареченого. Вважалося, що в цю ніч можна побачити судженого у сні.

Хлібний обряд

Молоді дівчата пекли невеликі короваї або пиріжки й пригощали ними хлопців чи сусідів. За повір’ям, чим щедріше частувала дівчина, тим швидше зустрічала свого обранця.

Вода для щасливої долі

В цей день дівчата йшли до криниці чи джерела, вмивалися водою й говорили:

"Як вода чиста й прозора, так нехай і доля моя буде світлою та щасливою".

Запалена свічка

Увечері дівчина залишала у вікні запалену свічку й молилася про щасливий шлюб. Це символізувало світло, яке мало привести судженого до дому.

Прикмети на заміжжя в день Покрови

Якщо дівчина першою в храмі поставить свічку до ікони Богородиці – її весілля буде швидким.

Якщо в цей день піде сніг – наступного року багато весіль.

Якщо дівчина загадала бажання на Покрову, і в найближчі дні їй подарували хустку чи квіти – це знак швидкого заміжжя.

Порада

Хоч традиційні обряди мають магічний відтінок, головне – щирість у серці та віра. Адже наші предки казали: "На Покрову попросиш – Богородиця допоможе".

