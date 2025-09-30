Зробіть це на Покрову, щоб вийти заміж найближчим часом

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке відзначається 1 жовтня за новоюліанським календарем, здавна вважалося особливим для дівчат на виданні. В народній традиції Покрова – це не лише велике церковне свято, а й своєрідний магічний день для здійснення мрій про щасливий шлюб. Вважалося, що саме в цей час Богородиця покриває землю білим покровом і благословляє дівчат на добру долю.
Які обряди потрібно виконати на Покрову, щоб вийти заміж протягом року
Наші предки вірили: якщо дівчина щиро попросить у Пресвятої Богородиці щасливого шлюбу, то протягом року її молитви почують. Саме тому цього дня дівчата йшли до церкви, ставили свічку і просили про нареченого.
Молитва в храмі
Вранці дівчина мала обов’язково відвідати службу. Після літургії потрібно було поставити свічку до ікони Богородиці й тричі прошепотіти:
"Матінко Покрово, накрий мене своїм покровом, щоб я не залишилася самотньою. Даруй мені доброго чоловіка й щасливу долю".
Хустка під подушку
Дівчата клали вночі на Покрову нову хустку під подушку і загадували бажання про нареченого. Вважалося, що в цю ніч можна побачити судженого у сні.
Хлібний обряд
Молоді дівчата пекли невеликі короваї або пиріжки й пригощали ними хлопців чи сусідів. За повір’ям, чим щедріше частувала дівчина, тим швидше зустрічала свого обранця.
Вода для щасливої долі
В цей день дівчата йшли до криниці чи джерела, вмивалися водою й говорили:
"Як вода чиста й прозора, так нехай і доля моя буде світлою та щасливою".
Запалена свічка
Увечері дівчина залишала у вікні запалену свічку й молилася про щасливий шлюб. Це символізувало світло, яке мало привести судженого до дому.
Якщо дівчина першою в храмі поставить свічку до ікони Богородиці – її весілля буде швидким.
Якщо в цей день піде сніг – наступного року багато весіль.
Якщо дівчина загадала бажання на Покрову, і в найближчі дні їй подарували хустку чи квіти – це знак швидкого заміжжя.
Порада
Хоч традиційні обряди мають магічний відтінок, головне – щирість у серці та віра. Адже наші предки казали: "На Покрову попросиш – Богородиця допоможе".
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, як мотивувати хлопця зробити пропозицію.