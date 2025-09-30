Зробіть це на Покрову, щоб вийти заміж найближчим часом

Свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке відзначається 1 жовтня за новоюліанським календарем, здавна вважалося особливим для дівчат на виданні. В народній традиції Покрова – це не лише велике церковне свято, а й своєрідний магічний день для здійснення мрій про щасливий шлюб. Вважалося, що саме в цей час Богородиця покриває землю білим покровом і благословляє дівчат на добру долю.

Які обряди потрібно виконати на Покрову, щоб вийти заміж протягом року

Чому Покрова вважалася "дівочим" святом

Наші предки вірили: якщо дівчина щиро попросить у Пресвятої Богородиці щасливого шлюбу, то протягом року її молитви почують. Саме тому цього дня дівчата йшли до церкви, ставили свічку і просили про нареченого.

Головні обряди на Покрову, щоб швидше вийти заміж

Молитва в храмі

Вранці дівчина мала обов’язково відвідати службу. Після літургії потрібно було поставити свічку до ікони Богородиці й тричі прошепотіти:

"Матінко Покрово, накрий мене своїм покровом, щоб я не залишилася самотньою. Даруй мені доброго чоловіка й щасливу долю".

Хустка під подушку

Дівчата клали вночі на Покрову нову хустку під подушку і загадували бажання про нареченого. Вважалося, що в цю ніч можна побачити судженого у сні.

Хлібний обряд

Молоді дівчата пекли невеликі короваї або пиріжки й пригощали ними хлопців чи сусідів. За повір’ям, чим щедріше частувала дівчина, тим швидше зустрічала свого обранця.

Вода для щасливої долі

В цей день дівчата йшли до криниці чи джерела, вмивалися водою й говорили:

"Як вода чиста й прозора, так нехай і доля моя буде світлою та щасливою".

Запалена свічка

Увечері дівчина залишала у вікні запалену свічку й молилася про щасливий шлюб. Це символізувало світло, яке мало привести судженого до дому.

Прикмети на заміжжя в день Покрови

Якщо дівчина першою в храмі поставить свічку до ікони Богородиці – її весілля буде швидким.

Якщо в цей день піде сніг – наступного року багато весіль.

Якщо дівчина загадала бажання на Покрову, і в найближчі дні їй подарували хустку чи квіти – це знак швидкого заміжжя.

Порада

Хоч традиційні обряди мають магічний відтінок, головне – щирість у серці та віра. Адже наші предки казали: "На Покрову попросиш – Богородиця допоможе".

