Сделайте это на Покров, чтобы выйти замуж в ближайшее время

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемый 1 октября по новоюлианскому календарю, издавна считался особенным для девушек на выданьи. В народной традиции Покров – это не только великий церковный праздник, но и своеобразный магический день для осуществления мечтаний о счастливом браке. Считалось, что именно в это время Богородица покрывает землю белым покровом и благословляет девушек на добрую судьбу.

Какие обряды нужно выполнить на Покров, чтобы выйти замуж в течение года

Почему Покров считался "девичьим" праздником

Наши предки верили, что если девушка искренне попросит у Пресвятой Богородицы счастливого брака, то в течение года ее молитвы услышат. Именно поэтому в этот день девушки шли в церковь, ставили свечу и просили о женихе.

Главные обряды на Покров, чтобы поскорее выйти замуж

Молитва в храме

Утром девушка должна обязательно посетить службу. После литургии нужно было поставить свечу к иконе Богородицы и трижды прошептать:

"Матушка Покрова, накрой меня своим покровом, чтобы я не осталась одинокой. Подари мне доброго человека и счастливую судьбу".

Платок под подушку

Девушки клали ночью на Покров новый платок под подушку и загадывали желания о женихе. Считалось, что в эту ночь можно увидеть суженого во сне.

Хлебный обряд

Молодые девушки пекли небольшие караваи или пирожки и угощали ими парней или соседей. По поверью, чем щедрее угощала девушка, тем быстрее встречала своего избранника.

Вода для счастливой судьбы

В этот день девушки шли к колодцу или источнику, умывались водой и говорили:

"Как вода чиста и прозрачна, так пусть и судьба моя будет светла и счастлива".

Зажженная свеча

Вечером девушка оставляла в окне зажженную свечу и молилась о счастливом браке. Это символизировало свет, который должен был привести суженого в дом.

Приметы на замужество в день Покрова

Если девушка первой в храме поставит свечу к иконе Богородицы – ее свадьба будет скорой.

Если в этот день пойдет снег – в следующем году много свадеб.

Если девушка загадала желание на Покров, и в ближайшие дни ей подарили платок или цветы – это знак быстрого замужества.

Совет

Хотя традиционные обряды имеют магический оттенок, главное – искренность в сердце и вера. Ведь наши предки говорили: "На Покров попросишь – Богородица поможет".

