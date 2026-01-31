Яке церковне свято 31 січня: з чим краще не мати справи цього дня

31 січня за новим церковним стилем в Україні згадують святителя Микиту, затворника Києво-Печерського.

Прикмети 31 січня. Фото: з відкритих джерел

Святитель Микита Київ-Печерський шанується як покровитель вогню, пожеж та блискавок, а також заступник скорботних. У святого просять захисту від злих людей, невидимих ворогів, лих і пожеж, позбавлення спокус і переслідування. Вважається, що святий може запобігти посухові та зупинити пожежу, а за молитвами до неї трапляються чудеса.

Микита жив у XI столітті, народився у Києві та юним пішов до Києво-Печерської лаври, де став ченцем. Він жив у затворі, незважаючи на протести ігумена, і повністю присвятив себе молитві.

У народі цей день називали "Мікита-пожежник". За народними традиціями сьогодні особлива увага приділяється вогню: з ним краще не мати справи, щоб не викликати лиха, можна тільки топити піч.

31 січня церква ганьбить лінощі, брехню, заздрість, жадібність і розпач. Не слід ображати інших, відмовляти у допомозі, мстити чи поганословити – вважається, що за такі вчинки святий може покарати самотністю.

За народними прикметами сьогодні не слід палити багаття, а також брати чи позичати гроші. У Нікітін день "полум'я" може спалахнути не тільки в печі, а й у стосунках — необережні слова та емоції здатні призвести до сварки.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й весна буде холодною. Якщо кола на сонці – рік буде врожайним. Яскравий місяць на небі – вдень буде ясна погода. Інею на деревах удень — ніч буде ясною. Горобці утеплюють гнізда — чекай на сильні морози. Ворони та галки голосно кричать — до снігопаду та хуртовини.

Спостерігають за дровами у печі: якщо погано горять – до відлиги, а якщо добре – до холодів.

