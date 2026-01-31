Какой церковный праздник 31 января: с чем лучше не иметь дела в этот день

31 января по новому церковному стилю в Украине вспоминают святителя Никиту, затворника Киево-Печерского.

Приметы 31 января. Фото: из открытых источников

Святитель Никита Киев-Печерский почитается как покровитель огня, пожаров и молний, а также заступник скорбящих. У святого просят защиты от злых людей, невидимых врагов, бедствий и пожаров, избавления от искушений и преследования. Считается, что святой может предотвратить засуху и остановить пожар, а по молитвам к нему случаются чудеса.

Никита жил в XI веке, родился в Киеве и юным ушел в Киево-Печерскую лавру, где стал монахом. Он жил в затворе, несмотря на протесты игумена, и полностью посвятил себя молитве.

В народе день называют Никита-пожарник. По народным традициям сегодня особое внимание уделяется огню: с ним лучше не иметь дела, чтобы не навлечь беду, можно только топить печь.

31 января церковь порицает лень, ложь, зависть, жадность и отчаяние. Не следует обижать других, отказывать в помощи, мстить или сквернословить — считается, что за такие поступки святой может наказать одиночеством.

По народным приметам сегодня не следует жечь костры, а также брать или давать в долг деньги. В Никитин день "пламя" может вспыхнуть не только в печи, но и в отношениях — неосторожные слова и эмоции способны привести к ссоре.

В этот день наши предки внимательно наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду. Если круги на солнце — год будет урожайным. Яркая луна на небе — днем будет ясная погода. Иней на деревьях днем — ночь будет ясной. Воробьи утепляют гнезда — жди сильных морозов. Вороны и галки громко кричат — к снегопаду и метели.

Наблюдают за дровами в печи: если плохо горят — к оттепели, а если хорошо — к холодам.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 30 января: что принесет в дом мир, согласие и достаток.



