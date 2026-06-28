Яке церковне свято 28 червня: три суворі заборони цього дня

28 червня християни вшановують перенесення мощів святих безсрібників Кира та Йоана (Івана) — ранньохристиянських мучеників, яких вважають покровителями хворих, лікарів і всіх, хто безкорисливо допомагає людям. У народній традиції цей день пов'язують із низкою заборон і звичаїв, яких дотримувалися, щоб зберегти здоров'я, добробут і сімейний мир.

Церковне свято 28 червня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 28 червня

Святий Кир жив у 3 столітті в Олександрії та був відомим лікарем. Він безкоштовно лікував людей, через що отримав звання безсрібника. Пізніше до нього приєднався колишній воїн Йоан, який після хрещення також присвятив життя служінню Богові.

Під час гонінь на християн за правління імператора Діоклетіана вони намагалися підтримати ув'язнену християнку Атанасію та її трьох дочок. Проте самі були схоплені й після жорстоких катувань страчені. Через століття частину їхніх мощів урочисто перенесли до міста Менути, де було споруджено храм на їхню честь. За переказами, біля мощів святих відбувалися численні зцілення.

Що не можна робити сьогодні

Народні традиції радять цього дня уникати кількох справ:

- Позичати або брати гроші в борг. Вважалося, що це може призвести до фінансових труднощів і тривалих боргів.

- Спати вдень. За повір'ям, денний сон цього дня може забрати сили, удачу та здоров'я.

- Стригти волосся. Наші предки вірили, що стрижка може символічно "відсікти" добробут і життєву енергію.

Хто святкує іменини 28 червня

28 червня День ангела відзначають Дмитро, Іван, Ян, Костянтин, Марія, Уляна, Юліана.

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