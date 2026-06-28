Какой церковный праздник 28 июня: три суровых запрета в этот день

28 июня христиане чтят перенесение мощей святых бессеребренков Кира и Иоанна (Ивана) – раннехристианских мучеников, которых считают покровителями больных, врачей и всех, кто бескорыстно помогает людям. В народной традиции этот день связывают с рядом запретов и соблюдаемых обычаев, чтобы сохранить здоровье, благополучие и семейный мир.

Церковный праздник 28 июня. Фото из открытых источников

Церковный праздник 28 июня

Святой Кир жил в 3 веке в Александрии и был известным врачом. Он бесплатно лечил людей, из-за чего получил звание бессеребряного. Позже к нему присоединился бывший воин Иоанн, после крещения также посвятивший жизнь служению Богу.

Во время гонений на христиан во время правления императора Диоклетиана они пытались поддержать заключенную христианку Атанасию и ее трех дочерей. Однако сами были схвачены и после жестоких пыток казнены. Спустя столетие часть их мощей торжественно перенесли в город Менуть, где был построен храм в их честь. По преданию, у мощей святых совершались многочисленные исцеления.

Что нельзя делать сегодня

Народные традиции советуют в этот день избегать нескольких дел:

— одалживать или брать деньги взаймы. Считалось, что это может привести к финансовым трудностям и долгим долгам.

— спать днем. По поверью, дневной сон в этот день может отнять силы, удачу и здоровье.

— стричь волосы. Наши предки верили, что стрижка может символически отсечь благосостояние и жизненную энергию.

Кто празднует именины 28 июня

28 июня День ангела отмечают Дмитрий, Иоанн, Ян, Константин, Мария, Ульяна, Юлиана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Гокинг имел очень простой ответ, когда его спросили, верит ли он Богу.

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