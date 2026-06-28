Какой церковный праздник 28 июня: три суровых запрета в этот день

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
28 июня христиане чтят перенесение мощей святых бессеребренков Кира и Иоанна (Ивана) – раннехристианских мучеников, которых считают покровителями больных, врачей и всех, кто бескорыстно помогает людям. В народной традиции этот день связывают с рядом запретов и соблюдаемых обычаев, чтобы сохранить здоровье, благополучие и семейный мир.
Церковный праздник 28 июня. Фото из открытых источников
Святой Кир жил в 3 веке в Александрии и был известным врачом. Он бесплатно лечил людей, из-за чего получил звание бессеребряного. Позже к нему присоединился бывший воин Иоанн, после крещения также посвятивший жизнь служению Богу.
Во время гонений на христиан во время правления императора Диоклетиана они пытались поддержать заключенную христианку Атанасию и ее трех дочерей. Однако сами были схвачены и после жестоких пыток казнены. Спустя столетие часть их мощей торжественно перенесли в город Менуть, где был построен храм в их честь. По преданию, у мощей святых совершались многочисленные исцеления.
Народные традиции советуют в этот день избегать нескольких дел:
28 июня День ангела отмечают Дмитрий, Иоанн, Ян, Константин, Мария, Ульяна, Юлиана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Стивен Гокинг имел очень простой ответ, когда его спросили, верит ли он Богу.
Также "Комментарии" писали, перерождается ли душа человека после смерти.