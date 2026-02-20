Вперше в історії: монахиня стала військовою капеланкою УГКЦ і пішла служити

Черниця Симеона Довганюк стала першою в історії Української Греко-Католицької Церкви військовою капеланкою. Вона отримала офіційний дозвіл Глави Церкви та розпочала служіння у військовому середовищі, поєднавши монаше покликання з підтримкою захисників України. Про це повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Черниця Симеона Довганюк стала першою в історії УГКЦ військовою капеланкою

Сестра Симеона родом із села Торговиця на Коломийщині. У 1993 році вона вступила до Василіанського чину. Згодом здобула фах психолога у Львові, що згодом стало важливим елементом її подальшого служіння. Через вісім років після чернечих обітів вона оселилася у монастирі Введення в храм Пресвятої Богородиці Студійського уставу у Великих Бірках на Тернопільщині, обравши життя у закритій обителі.

29 травня 2014 року сталася подія, яка змінила її життєвий шлях. Терористи збили український вертоліт Мі-8 із 13 військовослужбовцями на борту. Серед загиблих був 26-річний Петро Остап’юк — двоюрідний брат сестри Симеони. Саме після цієї втрати вона усвідомила, що її духовний досвід і психологічна освіта можуть бути потрібні військовим, які проходять через надзвичайно важкі випробування.

Служіння на фронті розпочалося не одразу. Спершу вона працювала у військовому шпиталі на Дніпропетровщині, допомагаючи пораненим та підтримуючи їх морально. У 2022 році, після ухвалення Закону України про капеланську службу, сестра Симеона отримала можливість офіційно здійснювати служіння у статусі військової капеланки та відвідати низку гарячих напрямків.

Вона стала першою і наразі єдиною жінкою-черницею в історії УГКЦ, яка виконує обов’язки військової капеланки. Це безпрецедентний крок для Церкви, який поєднав традиційне монаше життя із сучасними викликами війни.

З осені 2025 року через особисті обставини сестра Симеона залишила Запорізький напрямок і переїхала до Івано-Франківська. Нині вона працює психологинею у Домі воїна, де допомагає військовослужбовцям, ветеранам та їхнім родинам. Її діяльність спрямована насамперед на підтримку тих, хто зазнав психологічних травм, втрат і тривалого стресу.

Її історія — це приклад поєднання віри, професійних знань і громадянської позиції. Служіння сестри Симеони відбувається там, де біль не завжди видно фізично, але він потребує глибокої духовної та психологічної підтримки.

