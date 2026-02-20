Впервые в истории: монахиня стала военной капелланкой УГКЦ и пошла служить

Монахиня Симеона Довганюк стала первой в истории Украинской Греко-Католической Церкви военной капелланкой. Она получила официальное разрешение Главы Церкви и приступила к служению в военной среде, соединив монашеское призвание с поддержкой защитников Украины. Об этом сообщает Департамент информации УГКЦ.

Монахиня Симеона Довганюк стала первой в истории УГКЦ военной капелланкой

Сестра Симеона родом из села Торговица на Коломыйщине. В 1993 году она вступила в Василианский чин. Впоследствии получила профессию психолога во Львове, что впоследствии стало важным элементом дальнейшего служения. Через восемь лет после монашеских обетов она поселилась в монастыре Введения в храм Пресвятой Богородицы Студийского устава в Великих Бирках Тернопольской области, избрав жизнь в закрытой обители.

29 мая 2014 года произошло событие, изменившее ее жизненный путь. Террористы сбили украинский вертолет Ми-8 с 13 военнослужащими на борту. Среди погибших был 26-летний Петр Остапьюк — двоюродный брат сестры Симеоны. Именно после этой потери она осознала, что ее духовный опыт и психологическое образование могут потребоваться военным , проходящим через чрезвычайно тяжелые испытания.

Служение на фронте началось не сразу. Сначала она работала в военном госпитале Днепропетровщины, помогая раненым и поддерживая их морально. В 2022 году, после принятия Закона Украины о капелланской службе, сестра Симеона получила возможность официально совершать служение в статусе военной капелланки и посетить ряд горячих направлений.

Она стала первой и сейчас единственной женщиной-монахиней в истории УГКЦ, исполняющей обязанности военной капелланки. Это беспрецедентный шаг для Церкви, соединивший традиционную монашескую жизнь с современными вызовами войны.

С осени 2025 года по личным обстоятельствам сестра Симеона покинула Запорожское направление и переехала в Ивано-Франковск. Сейчас она работает психологией в Доме воина, где помогает военнослужащим, ветеранам и их семьям. Ее деятельность направлена прежде всего на поддержку тех, кто получил травмы, потери и длительный стрес.

Ее история – это пример сочетания веры, профессиональных знаний и гражданской позиции. Служение сестры Симеоны происходит там, где боль не всегда видна физически, но она нуждается в глубокой духовной и психологической поддержке.

