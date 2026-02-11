Українська Масниця, або ж Колодій — це не лише час розваг, а й період особливого кулінарного ритуалу. На відміну від сусідніх традицій, де домінують млинці, основою українського святкового столу історично були "вареники з сиром, щедро политі сметаною". Саме ця страва символізувала молодий місяць та зародження нового життєвого циклу.

Вареники проти млинців: Головні страви української Масниці для добробуту та щедрості

Щоб рік був щедрим, на столі обов'язково мають бути молочні продукти, адже Масниця — це останній тиждень перед Великим постом, коли ще дозволяється вживати "білу їжу". Етнографи наголошують: "Без вареників та налисників з сиром Масниця не вважалася справжньою". Окрім них, господині традиційно готували гречані млинці, пухкі сирники та різноманітні каші на молоці.

Важливим елементом свята є сирне розмаїття. Вважалося, що "чим більше масла та сметани на столі, тим багатшим буде господарство". Також готували молочний кисіль та солодкі бабки, якими пригощали гостей та родичів.

Окрім гастрономічного задоволення, кожна страва мала сакральний зміст. Люди вірили, що спільна трапеза на Колодія допомагає "задобрити сили природи та закликати весну". Тож, готуючи святкову вечерю, не забудьте про головне: вареники мають бути "пузатими", а настрій — сонячним, щоб весь наступний рік минув у достатку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у 2026 році Масниця в Україні припадає на період із 16 по 22 лютого, після чого починається 48-денний Великий піст до Великодня. Це свято існувало на українських землях ще задовго до християнства і було частиною аграрного календаря — моментом переходу від зими до весни. На відміну від російської традиції, де ключовими елементами стали млинці та спалення опудала, українська Масниця — це передусім культ родини, громади та щедрого столу.