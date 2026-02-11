Украинская Масленица, или Колодий — это не только время развлечений, но и период особого кулинарного ритуала. В отличие от соседских традиций, где доминируют блины, основой украинского праздничного стола исторически были "вареники с сыром, щедро политые сметаной". Именно это блюдо символизировало молодой месяц и зарождение нового жизненного цикла.

Вареники против блинов: Главные блюда украинской Масленицы для благополучия и щедрости

Чтобы год был щедрым, на столе обязательно должны быть молочные продукты, ведь Масленица — это последняя неделя перед Великим постом, когда разрешается употреблять "белую пищу". Этнографы подчеркивают: "Без вареников и блинчиков с сыром Масленица не считалась настоящей". Кроме них, хозяйки традиционно готовили гречневые блины, рыхлые творожники и разнообразные каши на молоке.

Важным элементом праздника является творожное разнообразие. Считалось, что "чем больше масла и сметаны на столе, тем богаче будет хозяйство". Также готовили молочный кисель и сладкие стрекозы, которыми угощали гостей и родственников.

Кроме гастрономического удовольствия, каждое блюдо имело сакральное содержание. Люди верили, что общая трапеза на Колодия помогает "задобрить силы природы и призвать весну". Поэтому, готовя праздничный ужин, не забудьте о главном: вареники должны быть пузатыми, а настроение — солнечным, чтобы весь следующий год прошел в достатке.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в 2026 году Масленица в Украине приходится на период с 16 по 22 февраля, после чего начинается 48-дневный Великий пост к Пасхе. Этот праздник существовал на украинских землях еще задолго до христианства и был частью аграрного календаря, моментом перехода от зимы к весне. В отличие от российской традиции, где ключевыми элементами стали блины и сожжение чучела, украинская Масленица — это, прежде всего, культ семьи, громады и щедрого стола.