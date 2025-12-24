У Китаї жорстоко розправилися з вірянами підпільних християнських церков: сотні затриманих, тисячі поліцейських на вулицях

У Китаї влада провела масштабну спецоперацію проти незареєстрованих християнських спільнот у місті Веньчжоу, провінція Чжецзян. За даними видання Bitter Winter, спецоперація тривала з 13 до 18 грудня і була організована за принципами боротьби з організованою злочинністю.

Масштабна облава у Веньчжоу: китайська влада розгромила підпільні християнські церкви

Тисячі поліцейських, включно зі спецпризначенцями "SWAT", блокували церкви, перекривали дороги та забороняли вірянам заходити до приміщень. Репресії торкнулися щонайменше 12 церков, а кількість затриманих перевищила сотню осіб.

За даними правозахисників з China-Aid, до операції залучили близько тисячі силовиків із сусідніх міст Ханчжоу та Пінгʼянга. Поліцейські вилучали особисті речі вірян та церковне майно, а самі храми залишилися під постійним контролем силовиків.

Правозахисники зазначають, що такі репресії в Китаї стають дедалі жорстокішими і системними, а християнські громади постійно перебувають під загрозою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Китай з погрозами відреагував на заяву Зеленського про нові санкції України проти громадян КНР. У Пекіні закликали Україну утриматися від нових обмежень щодо громадян і бізнесу КНР та заявили про готовність до заходів у відповідь. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що у разі запровадження санкцій Пекін захищатиме своїх громадян і компанії всіма доступними засобами.

До того ж, стало відомо, що Китай різко прискорив нарощування свого ядерного потенціалу та розмістив понад 100 міжконтинентальних балістичних ракет поблизу кордону з Монголією.