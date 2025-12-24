logo

В Китае жестоко расправились с верующими подпольных христианских церквей: сотни задержанных, тысячи полицейских на улицах
commentss НОВОСТИ Все новости

В Китае жестоко расправились с верующими подпольных христианских церквей: сотни задержанных, тысячи полицейских на улицах

В Китае тысячи силовиков оцепили христианские церкви, сотни верующих задержаны, а храмы остаются под жестким контролем власти – новый удар по подпольным христианским общинам в Китае.

24 декабря 2025, 15:21
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Китае власти провели масштабную спецоперацию против незарегистрированных христианских общин в городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян. По данным издания Bitter Winter , спецоперация продолжалась с 13 по 18 декабря и была организована по принципам борьбы с организованной преступностью.

В Китае жестоко расправились с верующими подпольных христианских церквей: сотни задержанных, тысячи полицейских на улицах

Масштабная облава в Вэньчжоу: китайские власти разгромили подпольные христианские церкви

Тысячи полицейских, включая спецназовцев "SWAT", блокировали церкви, перекрывали дороги и запрещали верующим заходить в помещения. Репрессии затронули не менее 12 церквей, а количество задержанных превысило сотню человек.

По данным правозащитников из China-Aid, в операцию привлекли около тысячи силовиков из соседних городов Ханчжоу и Пингъянга. Полицейские изымали личные вещи верующих и церковное имущество, а храмы остались под постоянным контролем силовиков.

Правозащитники отмечают, что такие репрессии в Китае становятся все более жестокими и системными, а христианские общины постоянно находятся под угрозой.

Напомним, портал " Комментарии " ранее сообщал , что Китай с угрозами отреагировал на заявление Зеленского о новых санкциях Украины против граждан КНР. В Пекине призвали Украину воздержаться от новых ограничений в отношении граждан и бизнеса КНР и заявили о готовности к ответным мерам. Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что в случае введения санкций Пекин будет защищать своих граждан и компании всеми доступными средствами.

К тому же стало известно, что   Китай резко ускорил наращивание своего ядерного потенциала и разместил более 100 межконтинентальных баллистических ракет вблизи границы с Монголией.



