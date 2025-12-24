В Китае жестоко расправились с верующими подпольных христианских церквей: сотни задержанных, тысячи полицейских на улицах

В Китае власти провели масштабную спецоперацию против незарегистрированных христианских общин в городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян. По данным издания Bitter Winter , спецоперация продолжалась с 13 по 18 декабря и была организована по принципам борьбы с организованной преступностью.

Масштабная облава в Вэньчжоу: китайские власти разгромили подпольные христианские церкви

Тысячи полицейских, включая спецназовцев "SWAT", блокировали церкви, перекрывали дороги и запрещали верующим заходить в помещения. Репрессии затронули не менее 12 церквей, а количество задержанных превысило сотню человек.

По данным правозащитников из China-Aid, в операцию привлекли около тысячи силовиков из соседних городов Ханчжоу и Пингъянга. Полицейские изымали личные вещи верующих и церковное имущество, а храмы остались под постоянным контролем силовиков.

Правозащитники отмечают, что такие репрессии в Китае становятся все более жестокими и системными, а христианские общины постоянно находятся под угрозой.

