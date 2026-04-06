Скандал після смерті Філарета: ПЦУ викликає “патріарха УПЦ КП” на церковний суд

Священний Синод Православної церкви України ухвалив рішення про початок церковного суду щодо групи осіб, які називають себе представниками Української православної церкви Київського патріархату.

Синод визнав діяльність УПЦ КП антиканонічною та офіційно розпочав процедури

Як повідомляють "Коментарі", про це йдеться у рішеннях Синоду ПЦУ за підсумками засідання 3 квітня у Києво-Печерській лаврі.

Синод засудив антиканонічну діяльність групи, до якої входять позбавлені сану та заборонені у служінні священнослужителі. За даними ПЦУ, ці особи безпідставно привласнюють назву УПЦ КП, яка після Об’єднавчого собору 2018 року та отримання Томосу закріплена за Православною церквою України як єдиним правонаступником.

Проти кожного з фігурантів уже розпочато церковну судову процедуру. Їх офіційно викликано для надання пояснень на чергове засідання Священного Синоду, яке має відбутися у травні 2026 року.

Йдеться, зокрема, про архімандрита Никона (Володимира Кобзаря), архімандрита Даниїла (Дмитра Кудибина), ігумена Михаїла (Миколу Ковалюка) та ієромонаха Никона (Юрія Граблюка). У ПЦУ наголошують, що ці особи самовільно привласнили архієрейські титули та вчинили дії, які розцінюються як порушення церковної єдності та канонічного порядку.

У рішенні Синоду підкреслюється, що будь-які “хіротонії” чи призначення, здійснені від імені УПЦ КП після 15 грудня 2018 року без погодження з ПЦУ, є недійсними. Відповідно, такі особи не визнаються архієреями і не будуть визнані у майбутньому.

Окремо Синод нагадав про попередні рішення, згідно з якими низку колишніх священнослужителів було позбавлено сану за грубі порушення канонічного порядку. Йдеться, зокрема, про Іоасафа (Шибаєва), Філарета (Панку), Петра (Москальова), Андрія (Маруцака), а також мирянина Богдана Згобу.

Також у ПЦУ звернули увагу на участь у цих процесах представників грецьких старостильних спільнот – Авксентія Марініса та Георгія (Хризостома) Калліса. У церкві наголошують, що вони не є канонічними архієреями і підлягають юрисдикції Церкви Греції.

Загострення ситуації відбулося після смерті почесного патріарха Філарета 20 березня 2026 року. Після цього група осіб оголосила про “обрання” нового предстоятеля УПЦ КП – архієпископа Сумського і Охтирського Никодима (Володимира Кобзаря), попри те, що юридично ця структура припинила існування ще у 2019 році.

У ПЦУ наголошують, що діяльність цієї групи не має ні канонічного, ні юридичного підґрунтя. Раніше речник церкви митрополит Євстратій (Зоря) заявляв, що такі дії можуть мати ознаки зовнішнього впливу та розцінюватися як інформаційна операція, спрямована проти української церковної незалежності.

Тепер ситуація переходить у площину церковного суду, результати якого можуть визначити подальшу долю учасників конфлікту та вплинути на загальну стабільність релігійного середовища в Україні.

