Скандал после смерти Филарета: ВЦУ вызывает патриарха УПЦ КП на церковный суд

Священный Синод Православной церкви Украины принял решение о начале церковного суда по группе лиц, называющих себя представителями Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Синод признал деятельность УПЦ КП антиканонической и официально приступил к процедурам

Как сообщают " Комментарии ", об этом говорится в решениях Синода ПЦУ по итогам заседания 3 апреля в Киево-Печерской лавре.

Синод осудил антиканоническую деятельность группы, в которую входят лишенные сана и запрещенные в служении священнослужители. По данным ПЦУ, эти лица безосновательно присваивают название УПЦ КП, которое после Объединительного собора 2018 года и получения Томоса закреплено за Православной церковью Украины как единственным правопреемником.

Против каждого из фигурантов уже начата церковная судебная процедура. Они официально вызваны для предоставления объяснений на очередное заседание Священного Синода, которое должно состояться в мае 2026 года.

Речь идет, в частности, об архимандрите Никоне (Владимире Кобзаре), архимандрите Данииле (Дмитрии Кудыбине), игумене Михаиле (Николае Ковалюке) и иеромонахе Никоне (Юрия Граблюке). В ВЦУ отмечают, что эти лица самовольно присвоили архиерейские титулы и совершили действия, которые расцениваются как нарушение церковного единства и канонического порядка.

В решении Синода подчеркивается, что любые "хиротонии" или назначения, осуществленные от имени УПЦ КП после 15 декабря 2018 без согласования с ВТО, являются недействительными. Соответственно такие лица не признаются архиереями и не будут признаны в будущем.

Отдельно Синод напомнил о предыдущих решениях, согласно которым ряд бывших священнослужителей были лишены сана за грубые нарушения канонического порядка. Речь идет, в частности, об Иоасафе (Шибаеве), Филарете (Панку), Петре (Москалеве), Андрее (Маруцаке), а также о мирянине Богдане Згобе.

Также в ВТО обратили внимание на участие в этих процессах представителей греческих старостильных сообществ – Авксентия Мариниса и Георгия (Хризостома) Каллиса. В церкви подчеркивают, что они не канонические архиереи и подлежат юрисдикции Церкви Греции.

Обострение ситуации произошло после смерти почетного патриарха Филарета 20 марта 2026 года. После этого группа лиц объявила об избрании нового предстоятеля УПЦ КП – архиепископа Сумского и Ахтырского Никодима (Владимира Кобзаря), несмотря на то, что юридически эта структура прекратила существование еще в 2019 году.

В ВЦУ отмечают, что деятельность этой группы не имеет ни канонической, ни юридической основы. Ранее представитель церкви митрополит Евстратий (Заря) заявлял, что такие действия могут иметь признаки внешнего влияния и расцениваться как информационная операция, направленная против украинской церковной независимости.

Теперь ситуация переходит в плоскость церковного суда, результаты которого могут определить дальнейшую судьбу участников конфликта и повлиять на стабильность религиозной среды в Украине.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал , что одна из самых известных христианских реликвий мира снова оказалась в центре научных споров. Новое исследование Туринской плащаницы поставило под вопрос традиционное представление о ее происхождении.