logo_ukra

BTC/USD

68801

ETH/USD

2115.21

USD/UAH

43.65

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство релігія Що важливо знати про суботу Лазаря: суворі заборони дня
commentss НОВИНИ Всі новини

Що важливо знати про суботу Лазаря: суворі заборони дня

У народі день називають Лазаревою суботою, а також Йосип, Ольхові оглядини

4 квітня 2026, 07:04
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

4 квітня вважається особливим днем у православному календарі. Церква вшановує пам'ять преподобного Йосипа Піснописця – людини, яка створила понад 300 богослужбових піснеспівів і двічі йшла на заслання за віру. Також сьогодні Лазарєва субота – день напередодні Вербної неділі, коли вже можна нести вербу до храму.

Верба. Фото: з відкритих джерел

У Лазарєву суботу віруючі відвідують богослужіння, просять про зцілення, Божу милість і очищають думки перед Вербною неділею. У храм вже можна нести гілочки верби для освячення.

Кількість гілочок обирають непарне або за кількістю членів сім'ї, але це, скоріше, народне повір'я, ніж церковне. Освяченою вербою потім трохи вдаряють один одного зі словами "Не я б'ю – верба б'є" — вірять, що так можна отримати силу та захист на весь рік.

У цей день дозволяється невелике послаблення у пості: можна їсти рибну ікру, олію, горіхи, насіння, овочі та фрукти, страви проходять термічну обробку. Інші продукти, включаючи м'ясо, молочні продукти та яйця, залишаються під забороною.

У народі день називають Лазаревою суботою, а також Йосип, Ольхові оглядини. У цю дату спостерігають за вільхою. З її деревини в давнину робили зруби для колодязів, тому проводилися Вільхові оглядини — вибирали відповідне дерево для майбутнього будівництва. Також заготовляли кору вільхи, яка завдяки дубильним речовинам допомагала зупиняти кровотечу і лікувати запалення.

Свято пов'язане з природними прикметами: у цей час починають співати цвіркуни та подають голос журавлі, яких вважають захисниками від злих духів та негоди. Вважається, що справжня весна приходить лише з прильотом журавлів. Існує цікавий звичай: побачивши журавля вперше за сезон, потрібно лягти на траву та сім разів перевернутися з боку на бік, щоб не хворіла спина після важкої роботи.

У це свято не прийнято сваритися, злитися чи ображатися — будь-яке негативне слово повертається до того, хто сказав. Не можна відмовляти у допомозі, ображати інших, заздрити та скупитися.

За народними прикметами сьогодні слід відкласти домашні справи — прання, прасування, прибирання, рукоділля, важка фізична робота та городні клопоти вважаються неповагою до свята.

Що ще робити: співати, танцювати, веселитися; сваритися з родичами та сусідами; розпочинати нові справи; одягати темний одяг.

У народі вірять, що дотримання цих правил допомагає зберегти мир та гармонію у домі, а також зміцнити духовний зв'язок із Богом.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини