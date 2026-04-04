Що важливо знати про суботу Лазаря: суворі заборони дня

4 квітня вважається особливим днем у православному календарі. Церква вшановує пам'ять преподобного Йосипа Піснописця – людини, яка створила понад 300 богослужбових піснеспівів і двічі йшла на заслання за віру. Також сьогодні Лазарєва субота – день напередодні Вербної неділі, коли вже можна нести вербу до храму.

У Лазарєву суботу віруючі відвідують богослужіння, просять про зцілення, Божу милість і очищають думки перед Вербною неділею. У храм вже можна нести гілочки верби для освячення.

Кількість гілочок обирають непарне або за кількістю членів сім'ї, але це, скоріше, народне повір'я, ніж церковне. Освяченою вербою потім трохи вдаряють один одного зі словами "Не я б'ю – верба б'є" — вірять, що так можна отримати силу та захист на весь рік.

У цей день дозволяється невелике послаблення у пості: можна їсти рибну ікру, олію, горіхи, насіння, овочі та фрукти, страви проходять термічну обробку. Інші продукти, включаючи м'ясо, молочні продукти та яйця, залишаються під забороною.

У народі день називають Лазаревою суботою, а також Йосип, Ольхові оглядини. У цю дату спостерігають за вільхою. З її деревини в давнину робили зруби для колодязів, тому проводилися Вільхові оглядини — вибирали відповідне дерево для майбутнього будівництва. Також заготовляли кору вільхи, яка завдяки дубильним речовинам допомагала зупиняти кровотечу і лікувати запалення.

Свято пов'язане з природними прикметами: у цей час починають співати цвіркуни та подають голос журавлі, яких вважають захисниками від злих духів та негоди. Вважається, що справжня весна приходить лише з прильотом журавлів. Існує цікавий звичай: побачивши журавля вперше за сезон, потрібно лягти на траву та сім разів перевернутися з боку на бік, щоб не хворіла спина після важкої роботи.

У це свято не прийнято сваритися, злитися чи ображатися — будь-яке негативне слово повертається до того, хто сказав. Не можна відмовляти у допомозі, ображати інших, заздрити та скупитися.

За народними прикметами сьогодні слід відкласти домашні справи — прання, прасування, прибирання, рукоділля, важка фізична робота та городні клопоти вважаються неповагою до свята.

Що ще робити: співати, танцювати, веселитися; сваритися з родичами та сусідами; розпочинати нові справи; одягати темний одяг.

У народі вірять, що дотримання цих правил допомагає зберегти мир та гармонію у домі, а також зміцнити духовний зв'язок із Богом.

