Что важно знать о Лазаревой субботе: строгие запреты дня

4 апреля считается особым днем в православном календаре. Церковь чтит память преподобного Иосифа Песнописца – человека, который создал более 300 богослужебных песнопений и дважды шел в ссылку за веру. Также сегодня Лазарева суббота – день накануне Вербного воскресенья, когда уже можно нести вербу в храм.

В Лазареву субботу верующие посещают богослужение, просят об исцелении, Божьей милости и очищают мысли перед Вербным воскресеньем. В храм уже можно нести веточки вербы для освящения.

Количество веточек выбирают нечетное или по числу членов семьи, но это, скорее, народное поверье, чем церковное. Освященной вербой затем слегка ударяют друг друга со словами "Не я бью – верба бьет" — верят, что так можно получить силу и защиту на весь год.

В этот день разрешается небольшое послабление в посте: можно есть рыбную икру, растительное масло, орехи, семена, овощи и фрукты, блюда проходят термическую обработку. Остальные продукты, включая мясо, молочные продукты и яйца, остаются под запретом.

В народе день называют Лазарева суббота, а также Иосиф, Ольховые смотрины. В эту дату наблюдают за ольхой. Из ее древесины в старину делали срубы для колодцев, поэтому проводились Ольховые смотрины — выбирали подходящее дерево для будущего строительства. Также заготавливали кору ольхи, которая благодаря дубильным веществам помогала останавливать кровотечение и лечить воспаления.

Праздник связан с природными приметами: в это время начинают петь сверчки и подают голос журавли, которых считают защитниками от злых духов и непогоды. Считается, что настоящая весна приходит только с прилетом журавлей. Существует интересный обычай: увидев журавля впервые за сезон, нужно лечь на траву и семь раз перевернуться с боку на бок, чтобы не болела спина после тяжелой работы.

В этот праздник не принято ссориться, злиться или обижаться — любое негативное слово возвращается к сказавшему. Нельзя отказывать в помощи, обижать других, завидовать и жадничать.

По народным приметам сегодня следует отложить домашние дела — стирка, глажка, уборка, рукоделие, тяжелая физическая работа и огородные хлопоты считаются неуважением к празднику.

Что еще нельзя делать: петь, танцевать, веселиться; ссориться с родственниками и соседями; начинать новые дела; надевать темную одежду.

В народе верят, что соблюдение этих правил помогает сохранить мир и гармонию в доме, а также укрепить духовную связь с Богом.

