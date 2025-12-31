Папа Римський передав Україні 100 тисяч порцій супу для постраждалих від війни

Папа Римський Лев XIV ініціював гуманітарну акцію на підтримку сімей, які постраждали від війни в Україні. До країни відправлено понад 100 тисяч порцій супу швидкого приготування від корейської компанії Samyang Foods. Вантажівки прибули у регіони, де мешканці найбільше потребують допомоги, і вже розподіляються між місцевими громадами. Про це пише Vatican News.

Святий Престол організував доставку гуманітарної допомоги в Україну: 100 тисяч порцій супу для сімей у кризі

За словами Префекта Дикастерії служіння милосердя, ця ініціатива народилася з бажання Святішого Отця підтримати тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. "Ще до Різдва Папа хотів звернути увагу на сім’ї, які, як і Свята Родина, шукають прихистку та переживають нестатки. Допомога має на меті показати, що Бог завжди поряд із тими, хто опинився у небезпеці", – зазначив Префект.

Кардинал Краєвський підкреслив, що це вже друга співпраця Samyang Foods із Святим Престолом. Перший раз компанія долучилася до гуманітарних ініціатив ще раніше, забезпечуючи сім’ї в інших країнах. Цього разу продукція надійшла саме до українських регіонів, де через бойові дії немає стабільного доступу до харчування.

Волонтери відзначають, що суп швидкого приготування дозволяє швидко забезпечити базове харчування навіть у тимчасових укриттях.

Експерти гуманітарних організацій підкреслюють, що навіть прості продукти можуть мати великий вплив у кризових умовах.

Таким чином, 100 тисяч порцій супу швидкого приготування стали важливою складовою гуманітарної допомоги Україні, забезпечуючи не лише фізичні потреби, а й духовну підтримку тих, хто переживає найважчі часи.

"Ми сподіваємося, що ця допомога принесе полегшення і надію для всіх сімей, які її отримають", – додав кардинал Краєвський.

