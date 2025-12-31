Папа Римский передал Украине 100 тысяч порций супа для пострадавших от войны

Папа Римский Лев XIV инициировал гуманитарную акцию в поддержку пострадавших от войны в Украине семей. В страну отправлено более 100 000 порций супа быстрого приготовления от корейской компании Samyang Foods. Грузовики прибыли в регионы, где жители больше нуждаются в помощи, и уже распределяются между местными общинами. Об этом пишет Vatican News.

Святой Престол организовал доставку гуманитарной помощи в Украину: 100 тысяч порций супа для семей в кризисе

По словам Префекта Дикастерии служения милосердия, эта инициатива родилась по желанию Святейшего Отца поддержать тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. "Еще к Рождеству Папа хотел обратить внимание на семьи, которые, как и Святая Семья, ищут убежища и переживают нужды. Целью помощи является показать, что Бог всегда рядом с теми, кто оказался в опасности", – отметил Префект.

Кардинал Краевский подчеркнул, что это уже второе сотрудничество Samyang Foods со Святым Престолом. Первый раз компания присоединилась к гуманитарным инициативам еще раньше, снабжая семьи в других странах. На этот раз продукция поступила именно в украинские регионы, где из-за боевых действий нет стабильного доступа к питанию.

Волонтеры отмечают, что суп быстрого приготовления позволяет быстро обеспечить базовое питание даже во временных укрытиях.

Эксперты гуманитарных организаций подчеркивают, что даже простые продукты могут оказать большое влияние в кризисных условиях.

Таким образом, 100 тысяч порций супа быстрого приготовления стали важной составляющей гуманитарной помощи Украине, обеспечивая не только физические потребности, но и духовную поддержку тех, кто испытывает тяжелые времена.

"Мы надеемся, что эта помощь принесет облегчение и надежду всем семьям, которые ее получат", – добавил кардинал Краевский.

