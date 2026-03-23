Найстрашніший день перед Великоднем: за що можуть “покарати” у Страсну п’ятницю

Проніна Анна
У 2026 році Страсна п’ятниця припадає на 10 квітня – саме цього дня християни згадують розп’яття та смерть Ісуса Христа.
Страсна п’ятниця 2026: що заборонено робити у найсуворіший день посту
Як повідомляють церковні джерела, це єдиний день у році, коли не звершується Божественна Літургія, що підкреслює особливу скорботу цієї дати.
Головна подія – винесення Плащаниці.
О 15:00, у момент смерті Христа за
Євангелієм, святиню виносять із вівтаря
та встановлюють у центрі храму.
Віряни приходять, щоб поклонитися та вшанувати пам’ять про страждання.
Цей день вважається часом максимальної тиші, молитви та внутрішнього очищення.
Страсна п’ятниця накладає серйозні обмеження на повсякденне життя.
Категорично не рекомендується:
– працювати фізично або прибирати
– прати, шити, різати
– розважатися, слухати музику, святкувати
– займатися будь-якими активними справами
У народі існує застереження: “хто у цей день сміється – той цілий рік плакатиме”.
Також не радять працювати із землею та використовувати металеві інструменти.
Це один із найсуворіших днів посту.
Багато вірян:
– повністю утримуються від їжі до вечора,
– після – вживають лише хліб і воду,
– проводять день у молитві та тиші.
Важливими вважаються:
– примирення з близькими
– благодійність
– внутрішнє покаяння
Це питання викликає суперечки.
Церква радить завершити підготовку до Великодня заздалегідь, однак у народі існує інша традиція.
Якщо випікають у цей день:
– роблять це в повній тиші
– обов’язково читають молитву
– уникають сварок
Вважається, що така паска має особливу силу.
Страсна п’ятниця символізує жертву
та спокуту гріхів людства.
Саме тому будь-яка легковажність або ігнорування традицій сприймається як неповага до змісту події.
У підсумку цей день вимагає максимально стриманої поведінки – тиші, молитви та відмови від звичних справ.
