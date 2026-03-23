Найстрашніший день перед Великоднем: за що можуть "покарати" у Страсну п'ятницю
Найстрашніший день перед Великоднем: за що можуть “покарати” у Страсну п’ятницю

Це найскорботніший день у церковному календарі – будь-які порушення традицій вважаються особливо небажаними. Вірян попереджають про суворі обмеження.

23 березня 2026, 17:07
Проніна Анна

У 2026 році Страсна п’ятниця припадає на 10 квітня – саме цього дня християни згадують розп’яття та смерть Ісуса Христа.

Страсна п’ятниця 2026: що заборонено робити у найсуворіший день посту

Як повідомляють церковні джерела, це єдиний день у році, коли не звершується Божественна Літургія, що підкреслює особливу скорботу цієї дати.

Що відбувається цього дня в храмах

Головна подія – винесення Плащаниці.

О 15:00, у момент смерті Христа за Євангелієм, святиню виносять із вівтаря та встановлюють у центрі храму.
Віряни приходять, щоб поклонитися та вшанувати пам’ять про страждання.

Цей день вважається часом максимальної тиші, молитви та внутрішнього очищення.

Найсуворіші заборони: що не можна робити

Страсна п’ятниця накладає серйозні обмеження на повсякденне життя.

Категорично не рекомендується:
працювати фізично або прибирати
– прати, шити, різати
розважатися, слухати музику, святкувати
– займатися будь-якими активними справами

У народі існує застереження: “хто у цей день сміється – той цілий рік плакатиме”.

Також не радять працювати із землею та використовувати металеві інструменти.

Піст і поведінка: як правильно провести день

Це один із найсуворіших днів посту.

Багато вірян:
повністю утримуються від їжі до вечора,
– після – вживають лише хліб і воду,
– проводять день у молитві та тиші.

Важливими вважаються:
– примирення з близькими
– благодійність
– внутрішнє покаяння

Чи можна пекти паски

Це питання викликає суперечки.

Церква радить завершити підготовку до Великодня заздалегідь, однак у народі існує інша традиція.

Якщо випікають у цей день:
– роблять це в повній тиші
обов’язково читають молитву
– уникають сварок

Вважається, що така паска має особливу силу.

Чому цей день вважається особливим

Страсна п’ятниця символізує жертву та спокуту гріхів людства.
Саме тому будь-яка легковажність або ігнорування традицій сприймається як неповага до змісту події.

У підсумку цей день вимагає максимально стриманої поведінки – тиші, молитви та відмови від звичних справ.

Читайте також в "Коментарях" великодні рецепти глазурі на паску. 



