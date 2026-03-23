Найстрашніший день перед Великоднем: за що можуть “покарати” у Страсну п’ятницю

У 2026 році Страсна п’ятниця припадає на 10 квітня – саме цього дня християни згадують розп’яття та смерть Ісуса Христа.

Страсна п’ятниця 2026: що заборонено робити у найсуворіший день посту

Як повідомляють церковні джерела, це єдиний день у році, коли не звершується Божественна Літургія, що підкреслює особливу скорботу цієї дати.

Що відбувається цього дня в храмах

Головна подія – винесення Плащаниці.

О 15:00, у момент смерті Христа за Євангелієм, святиню виносять із вівтаря та встановлюють у центрі храму.

Віряни приходять, щоб поклонитися та вшанувати пам’ять про страждання.

Цей день вважається часом максимальної тиші, молитви та внутрішнього очищення.

Найсуворіші заборони: що не можна робити

Страсна п’ятниця накладає серйозні обмеження на повсякденне життя.

Категорично не рекомендується:

– працювати фізично або прибирати

– прати, шити, різати

– розважатися, слухати музику, святкувати

– займатися будь-якими активними справами

У народі існує застереження: “хто у цей день сміється – той цілий рік плакатиме”.

Також не радять працювати із землею та використовувати металеві інструменти.

Піст і поведінка: як правильно провести день

Це один із найсуворіших днів посту.

Багато вірян:

– повністю утримуються від їжі до вечора,

– після – вживають лише хліб і воду,

– проводять день у молитві та тиші.

Важливими вважаються:

– примирення з близькими

– благодійність

– внутрішнє покаяння

Чи можна пекти паски

Це питання викликає суперечки.

Церква радить завершити підготовку до Великодня заздалегідь, однак у народі існує інша традиція.

Якщо випікають у цей день:

– роблять це в повній тиші

– обов’язково читають молитву

– уникають сварок

Вважається, що така паска має особливу силу.

Чому цей день вважається особливим

Страсна п’ятниця символізує жертву та спокуту гріхів людства.

Саме тому будь-яка легковажність або ігнорування традицій сприймається як неповага до змісту події.

У підсумку цей день вимагає максимально стриманої поведінки – тиші, молитви та відмови від звичних справ.

