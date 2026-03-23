Самый страшный день перед Пасхой: за что могут наказать в Страстную пятницу
Самый страшный день перед Пасхой: за что могут наказать в Страстную пятницу

Это самый скорбный день в церковном календаре – любые нарушения традиций считаются особенно нежелательными. Верующих предупреждают о строгих ограничениях.

23 марта 2026, 17:07
Автор:
Проніна Анна

В 2026 году Страстная пятница выпадает на 10 апреля – именно в этот день христиане вспоминают распятие и смерть Иисуса Христа.

Страстная пятница 2026: что запрещено делать в самый строгий день поста

Как сообщают церковные источники, это единственный день в году, когда не совершается Божественная Литургия , подчеркивающая особую скорбь этой даты.

Что происходит в этот день в храмах

Главное событие – вынесение Плащаницы.

В 15:00, в момент смерти Христа по Евангелию, святыню выносят из алтаря и устанавливают в центре храма.
Верующие приходят, чтобы поклониться и почтить память о страданиях.

Этот день считается временем максимальной тишины, молитвы и внутренней очистки.

Самые строгие запреты: что нельзя делать

Страстная пятница накладывает серьезные ограничения на повседневную жизнь.

Категорически не рекомендуется:
работать физически или убирать
– стирать, шить, резать
развлекаться, слушать музыку, праздновать
– заниматься любыми активными делами

В народе существует предостережение: "кто в этот день смеется — тот круглый год будет плакать" .

Также не рекомендуют работать с землей и использовать металлические инструменты.

Пост и поведение: как правильно провести день

Это один из самых строгих дней поста.

Многие верующие:
полностью воздерживаются от еды до вечера ,
– после – употребляют только хлеб и воду,
– проводят день в молитве и тишине.

Важными считаются:
– примирение с близкими
– благотворительность
– внутреннее покаяние

Можно ли печь куличи

Этот вопрос вызывает споры.

Церковь советует завершить Пасхальную подготовку заранее , однако в народе существует другая традиция.

Если выпекают в этот день:
– делают это в полной тишине
обязательно читают молитву
– избегают ссор

Считается, что такой кулич имеет особую силу.

Почему этот день считается особенным

Страстная пятница символизирует жертву и искупление грехов человечества.
Именно поэтому любое легкомыслие или игнорирование традиций воспринимается как неуважение к содержанию события.

В итоге этот день требует максимально сдержанного поведения – тишины, молитвы и отказа от привычных дел .

Читайте также в "Комментариях" пасхальные рецепты глазури на кулич.



