Самый страшный день перед Пасхой: за что могут наказать в Страстную пятницу

В 2026 году Страстная пятница выпадает на 10 апреля – именно в этот день христиане вспоминают распятие и смерть Иисуса Христа.

Страстная пятница 2026: что запрещено делать в самый строгий день поста

Как сообщают церковные источники, это единственный день в году, когда не совершается Божественная Литургия , подчеркивающая особую скорбь этой даты.

Что происходит в этот день в храмах

Главное событие – вынесение Плащаницы.

В 15:00, в момент смерти Христа по Евангелию, святыню выносят из алтаря и устанавливают в центре храма.

Верующие приходят, чтобы поклониться и почтить память о страданиях.

Этот день считается временем максимальной тишины, молитвы и внутренней очистки.

Самые строгие запреты: что нельзя делать

Страстная пятница накладывает серьезные ограничения на повседневную жизнь.

Категорически не рекомендуется:

– работать физически или убирать

– стирать, шить, резать

– развлекаться, слушать музыку, праздновать

– заниматься любыми активными делами

В народе существует предостережение: "кто в этот день смеется — тот круглый год будет плакать" .

Также не рекомендуют работать с землей и использовать металлические инструменты.

Пост и поведение: как правильно провести день

Это один из самых строгих дней поста.

Многие верующие:

– полностью воздерживаются от еды до вечера ,

– после – употребляют только хлеб и воду,

– проводят день в молитве и тишине.

Важными считаются:

– примирение с близкими

– благотворительность

– внутреннее покаяние

Можно ли печь куличи

Этот вопрос вызывает споры.

Церковь советует завершить Пасхальную подготовку заранее , однако в народе существует другая традиция.

Если выпекают в этот день:

– делают это в полной тишине

– обязательно читают молитву

– избегают ссор

Считается, что такой кулич имеет особую силу.

Почему этот день считается особенным

Страстная пятница символизирует жертву и искупление грехов человечества.

Именно поэтому любое легкомыслие или игнорирование традиций воспринимается как неуважение к содержанию события.

В итоге этот день требует максимально сдержанного поведения – тишины, молитвы и отказа от привычных дел .

