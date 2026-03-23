Самый страшный день перед Пасхой: за что могут наказать в Страстную пятницу

Проніна Анна
В 2026 году Страстная пятница выпадает на 10 апреля – именно в этот день христиане вспоминают распятие и смерть Иисуса Христа.
Страстная пятница 2026: что запрещено делать в самый строгий день поста
Как сообщают церковные источники, это единственный день в году, когда не совершается Божественная Литургия , подчеркивающая особую скорбь этой даты.
Главное событие – вынесение Плащаницы.
В 15:00, в момент смерти Христа по Евангелию, святыню выносят из алтаря и устанавливают в центре храма.
Верующие приходят, чтобы поклониться и почтить память о страданиях.
Этот день считается временем максимальной тишины, молитвы и внутренней очистки.
Страстная пятница накладывает серьезные ограничения на повседневную жизнь.
Категорически не рекомендуется:
– работать физически или убирать
– стирать, шить, резать
– развлекаться, слушать музыку, праздновать
– заниматься любыми активными делами
В народе существует предостережение: "кто в этот день смеется — тот круглый год будет плакать" .
Также не рекомендуют работать с землей и использовать металлические инструменты.
Это один из самых строгих дней поста.
Многие верующие:
– полностью воздерживаются от еды до вечера ,
– после – употребляют только хлеб и воду,
– проводят день в молитве и тишине.
Важными считаются:
– примирение с близкими
– благотворительность
– внутреннее покаяние
Этот вопрос вызывает споры.
Церковь советует завершить Пасхальную подготовку заранее , однако в народе существует другая традиция.
Если выпекают в этот день:
– делают это в полной тишине
– обязательно читают молитву
– избегают ссор
Считается, что такой кулич имеет особую силу.
Страстная пятница символизирует жертву и искупление грехов человечества.
Именно поэтому любое легкомыслие или игнорирование традиций воспринимается как неуважение к содержанию события.
В итоге этот день требует максимально сдержанного поведения – тишины, молитвы и отказа от привычных дел .
