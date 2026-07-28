30 днів на розрив із Москвою: Почаївській лаврі встановили дедлайн

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) встановила для Почаївської Свято-Успенської лаври Української православної церкви (МП) 30-денний термін для усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації. Відповідний припис було винесено після завершення офіційного дослідження.

Почаївська Свято-Успенська лавра. Фото: facebook / PochayivLavra

У ДЕСС повідомили, що під час перевірки виявили ознаки афілійованості Почаївської лаври з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена на території України. Згідно із законодавством, релігійна організація повинна усунути виявлені порушення протягом 30 днів з моменту отримання припису.

За результатами дослідження встановлено, що Почаївська Свято-Успенська лавра є структурним підрозділом Української православної церкви та входить до складу Київської митрополії УПЦ. Саме Київська митрополія відповідно до українського законодавства визнана афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

Крім того, у ДЕСС зазначили, що статутні документи лаври підтверджують її належність до структури Київської митрополії УПЦ. Водночас Статут Російської православної церкви передбачає, що керівник Почаївської Свято-Успенської лаври входить до статутних органів управління РПЦ.

Нагадаємо, 24 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. Документ встановив механізм перевірки таких зв’язків і передбачив можливість їхнього обов'язкового припинення у визначені законом строки. Тепер Почаївська лавра має місяць, щоб виконати вимоги припису.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що вчитель-педофіл переховувався у Почаївській Лаврі.