30 дней на разрыв с Москвой: Почаевской лавре установили дедлайн

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) установила для Почаевской Свято-Успенской лавры Украинской православной церкви (МП) 30-дневный срок для устранения нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях. Соответствующее предписание было принято после завершения официального исследования.

Почаевская Свято-Успенская лавра. Фото: facebook / PochayivLavra

В ДЭСС сообщили, что во время проверки были выявлены признаки аффилированности Почаевской лавры с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины. Согласно законодательству религиозная организация должна устранить выявленные нарушения в течение 30 дней с момента получения предписания.

По результатам исследования установлено, что Почаевская Свято-Успенская лавра является структурным подразделением Украинской православной церкви и входит в Киевскую митрополию УПЦ. Именно Киевская митрополия в соответствии с украинским законодательством признана аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине.

Кроме того, в ДЭСС отметили, что уставные документы лавры подтверждают ее принадлежность к структуре Киевской митрополии УПЦ. В то же время Устав Русской православной церкви предусматривает, что руководитель Почаевской Свято-Успенской лавры входит в уставные органы управления РПЦ.

Напомним, 24 августа 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий деятельность религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью. Документ установил механизм проверки таких связей и предусмотрел возможность их обязательного прекращения в установленные законом сроки. Теперь у Почаевской лавры есть месяц, чтобы выполнить требования предписания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что учитель-педофил скрывался в Почаевской Лавре.