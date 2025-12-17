Духовенство ПЦУ закликає єпископат і вірних УПЦ МП зробити крок до єдиної Помісної Церкви

Духовенство ставропігійних та інших парафій Православної Церкви України, які до Об’єднавчого Собору перебували в юрисдикції УПЦ МП, оприлюднило звернення до єпископату, духовенства та вірних УПЦ МП із закликом усвідомити історичну відповідальність та зробити рішучий крок до єдиної Помісної Церкви. Про це інформує видання "Релігійна правда".

Священники, які залишили УПЦ МП, закликали терміново приєднатися до Помісної Церкви

Як зазначають автори звернення, цей крок ґрунтується на священних засадах, Томосі про автокефалію ПЦУ, канонічному праві Вселенського Православ’я та постановах Об’єднавчого і Архієрейських Соборів. Духовенство підкреслює, що метою є не осуд, а єднання та духовна перемога народу.

“Нас надихає власний досвід життя в родині Помісної Церкви, який підтверджує правильність шляху, до якого закликаємо”, – наголошують священники. Вони застерігають, що сьогодні лише Православна Церква України є канонічно легітимною Церквою-Матір’ю в Україні, а ігнорування цього факту поглиблює розділення і сприяє супротивникам.

У зверненні зазначається, що збереження будь-якого зв’язку з агресором є духовно-моральною трагедією, а приєднання до ПЦУ – актом правдивої внутрішньої зміни та канонічного виправлення. Духовенство підкреслює, що двері Помісної Церкви відкриті для всіх, хто готовий відмежуватися від ворожого впливу і прийняти канонічну правду.

Священники наголошують: “Майбутнє українського православ’я – це повне єднання в лоні Помісної Автокефальної Церкви України. Кожен день зволікання продовжує духовну ізоляцію та шкодить єдності народу”.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що Джуман аль-Кавасмі, дочка одного з лідерів терористичної організації ХАМАС, вперше публічно розповіла про свій шлях до християнства.