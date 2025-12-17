logo

Духовенство ПЦУ призывает епископат и верных УПЦ МП сделать шаг к единой Поместной Церкви
commentss НОВОСТИ Все новости

Духовенство ПЦУ призывает епископат и верных УПЦ МП сделать шаг к единой Поместной Церкви

Духовенство ПЦУ, ранее находившееся в юрисдикции МП, отмечает: это единственный путь к духовной победе и единству украинского народа.

17 декабря 2025, 04:43
Автор:
avatar

Проніна Анна

Духовенство ставропигиальных и других приходов Православной Церкви Украины, которые в Соединительный Собор находились в юрисдикции УПЦ МП, обнародовало обращение к епископату, духовенству и верным УПЦ МП с призывом осознать историческую ответственность и сделать решительный шаг к единой. Об этом сообщает издание "Религиозная правда".

Духовенство ПЦУ призывает епископат и верных УПЦ МП сделать шаг к единой Поместной Церкви

Оставившие УПЦ МП священники призвали срочно присоединиться к Поместной Церкви

Как отмечают авторы обращения, этот шаг основывается на священных началах, Томосе об автокефалии ПЦУ, каноническом праве Вселенского Православия и постановлениях Объединяющего и Архиерейских Соборов. Духовенство подчеркивает, что целью является не порицание, а единение и духовная победа народа.

"Нас вдохновляет собственный опыт жизни в семье Поместной Церкви, который подтверждает правильность пути, к которому мы призываем", – подчеркивают священники. Они предостерегают, что сегодня только Православная Церковь Украины является канонически легитимной Церковью-Матерью в Украине, а игнорирование этого факта усугубляет разделение и способствует противникам.

В обращении отмечается, что сохранение любой связи с агрессором является духовно-нравственной трагедией, а присоединение к ПЦУ – актом правдивой внутренней смены и канонического исправления. Духовенство подчеркивает, что дверь Поместной Церкви открыта для всех, кто готов отмежеваться от враждебного влияния и принять каноническую правду.

Священники отмечают: "Будущее украинского православия – это полное единение в лоне Поместной Автокефальной Церкви Украины. Каждый день промедления продолжает духовную изоляцию и вредит единству народа".

