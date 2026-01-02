logo_ukra

Церковне свято 2 січня: що зробити, щоб весь рік був вдалим
commentss НОВИНИ Всі новини

Церковне свято 2 січня: що зробити, щоб весь рік був вдалим

За прикметами дня можна судити, якою буде погода надалі і навіть на рік уперед

2 січня 2026, 06:34
Автор:
Кравцев Сергей

2 січня за новим церковним календарем в Україні православні вшановують пам'ять папи Римського Сильвестра. Цей день пов'язаний із особливими традиціями та давніми прикметами.

Церковне свято 2 січня: що зробити, щоб весь рік був вдалим

Прикмети 2 січня. Фото: з відкритих джерел

До святого Сильвестра звертаються з молитвами про зміцнення віри, здоров'я, мир на землі та благополуччя сім'ї.

У народі день називають Сильвестрів, а також Куряче свято — у давнину в цей час було прийнято чистити курники. Також у цей день дотримуються домашніх та сімейних обрядів: протирають вікна та двері святою водою — вірять, що це допомагає вберегти будинок від хвороб та зла.

У православне свято 2 січня забороняється лаятися, поганословити, сваритися, засуджувати будь-кого, бажати зла, відмовляти у допомозі.

За народними повір'ями не можна: зловживати алкоголем; робити прибирання у будинку; сваритися та з'ясовувати стосунки з близькими.

Також у цей день не радять стригти волосся — вважається, що після цього воно погано зростатиме.

По прикмет дня можна судити, якою буде погода надалі і навіть на рік вперед. Якщо день морозний — літо буде спекотним. Іній на деревах – до цьогорічного врожаю. Синички голосно щебечуть – до затяжних морозів. На небі зірки яскраві – до сильного морозу, а якщо тьмяні – настане відлига.

За старих часів на Сільвестра також ворожили на 12 цибулинах: їх очищали, посипали сіллю і залишали на ніч — яка цибулина до ранку стане мокрою, той місяць буде дощовим.

Читайте також на порталі "Коментарі" — новорічні прикмети мають глибоке коріння і з покоління в покоління передають уявлення про гармонію, успіх та благополуччя. У період переходу до 2026 року, який за східною символікою пов'язують із Вогненним Конем, традиції набувають особливого значення. Вважається, що кожна дія у новорічну ніч здатна вплинути на настрій, фінансовий стан та події наступних місяців.




