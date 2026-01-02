Церковный праздник 2 января: что сделать, чтобы наступивший год был удачным

2 января по новому церковному календарю в Украине православные чтут память папы Римского Сильвестра. Этот день связан с особыми традициями и давними приметами.

Приметы 2 января. Фото: из открытых источников

К святому Сильвестру обращаются с молитвами об укреплении веры, здоровье, мире на земле и благополучии семьи.

В народе день называют Сильвестров, а также Куриный праздник — в старину в это время было принято чистить курятники. Также в этот день соблюдают домашние и семейные обряды: протирают окна и двери святой водой — верят, что это помогает уберечь дом от болезней и зла.

В православный праздник 2 января запрещается ругаться, сквернословить, ссориться, осуждать кого-либо, желать зла, отказывать в помощи.

По народным поверьям нельзя: злоупотреблять алкоголем; делать уборку в доме; ссориться и выяснять отношения с близкими.

Также в этот день не советуют стричь волосы — считается, что после этого они будут плохо расти.

По приметам дня можно судить, какой будет погода в дальнейшем и даже на год вперед. Если день морозный — лето будет жарким. Иней на деревьях — к урожаю в этом году. Синички громко щебечут — к затяжным морозам. На небе звезды яркие — к сильному морозу, а если тусклые — наступит оттепель.

В старину на Сильвестра также гадали на 12 луковицах: их очищали, посыпали солью и оставляли на ночь — какая луковица к утру станет мокрой, тот месяц будет дождливым.

