Церковне свято 14 червня: три суворі заборони цього дня

14 червня православні християни відзначають День усіх святих землі Української — це особливе свято, присвячене праведникам, мученикам, сповідникам та подвижникам віри, які жили на українських землях і своїм життям залишили помітний слід в історії Церкви.

Церковне свято 14 червня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 14 червня

День усіх святих землі Української — це свято є перехідним і традиційно припадає на першу неділю після Трійці. Воно було офіційно встановлене рішенням Синоду єпископів Української Церкви у 1991 році. Цього дня віряни згадують не лише відомих святих, чиї імена увійшли до церковного календаря, а й безліч невідомих праведників, які зберігали віру в найскладніші часи.

Особливу шану 14 червня також віддають новомученикам і сповідникам 20 століття, які зазнали переслідувань за християнську віру. Їхній подвиг вважається важливою частиною духовної спадщини українського народу.

Що не можна робити сьогодні

За церковною традицією у цей день, віряни відвідують богослужіння, моляться за здоров’я близьких та за упокій померлих родичів. День радять проводити у спокої, з добрими думками та без конфліктів. У народній традиції свято також вважається сприятливим для заручин, весіль та зміцнення родинних стосунків.

Попри відсутність офіційних церковних заборон, у народі збереглися певні прикмети та перестороги. Вважається, що дотримання цих традицій допомагає зберегти добробут і спокій у родині. Сьогодні не можна:

- вирушати у далеку дорогу або подорож

- залишати двері оселі відчиненими без потреби

- переїжджати до нового житла або починати зміну місця проживання

Іменини 14 червня

14 червня День ангела святкують Володимир, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло та Серафим.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про День усіх святих землі Української: історія свята, значення, традиції, заборони.