Церковне свято 14 червня: три суворі заборони цього дня

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14 червня православні християни відзначають День усіх святих землі Української — це особливе свято, присвячене праведникам, мученикам, сповідникам та подвижникам віри, які жили на українських землях і своїм життям залишили помітний слід в історії Церкви.
Церковне свято 14 червня. Фото з відкритих джерел
День усіх святих землі Української — це свято є перехідним і традиційно припадає на першу неділю після Трійці. Воно було офіційно встановлене рішенням Синоду єпископів Української Церкви у 1991 році. Цього дня віряни згадують не лише відомих святих, чиї імена увійшли до церковного календаря, а й безліч невідомих праведників, які зберігали віру в найскладніші часи.
Особливу шану 14 червня також віддають новомученикам і сповідникам 20 століття, які зазнали переслідувань за християнську віру. Їхній подвиг вважається важливою частиною духовної спадщини українського народу.
За церковною традицією у цей день, віряни відвідують богослужіння, моляться за здоров’я близьких та за упокій померлих родичів. День радять проводити у спокої, з добрими думками та без конфліктів. У народній традиції свято також вважається сприятливим для заручин, весіль та зміцнення родинних стосунків.
Попри відсутність офіційних церковних заборон, у народі збереглися певні прикмети та перестороги. Вважається, що дотримання цих традицій допомагає зберегти добробут і спокій у родині. Сьогодні не можна:
14 червня День ангела святкують Володимир, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Олександр, Павло та Серафим.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв про День усіх святих землі Української: історія свята, значення, традиції, заборони.