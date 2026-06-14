Церковный праздник 14 июня: три суровых запрета в этот день

14 июня православные христиане отмечают День всех святых земли Украинской — это особый праздник, посвященный праведникам, мученикам, исповедникам и подвижникам веры, которые жили на украинских землях и своей жизнью оставили заметный след в истории Церкви.

Церковный праздник 14 июня. Фото из открытых источников

Церковный праздник 14 июня

День всех святых земли Украинской — это праздник переходный и традиционно приходится на первое воскресенье после Троицы. Оно было официально установлено решением Синода епископов Украинской Церкви в 1991 году. В этот день верующие вспоминают не только известных святых, чьи имена вошли в церковный календарь, но и множество неизвестных праведников, сохранявших веру в самые сложные времена.

Особое уважение 14 июня также отдают новомученикам и исповедникам 20 века, подвергшимся преследованиям за христианскую веру. Их подвиг считается важной частью духовного наследия украинского народа.

Что нельзя делать сегодня

По церковной традиции в этот день, верующие посещают богослужения, молятся за здоровье близких и упокой умерших родственников. День советуют проводить в покое, с добрыми мыслями и без конфликтов. В народной традиции праздник также считается благоприятным для помолвки, свадеб и укрепления родственных отношений.

Несмотря на отсутствие официальных церковных запретов, в народе сохранились некоторые приметы и предостережения. Считается, что соблюдение этих традиций помогает сохранить благополучие и покой в семье. Сегодня нельзя:

— отправляться в дальний путь или путешествие

— оставлять дверь дома открытой без надобности

— переезжать в новое жилье или начинать смену места жительства

Именины 14 июня

14 июня День ангела празднуют Владимир, Георгий, Иосиф, Мстислав, Николай, Александр, Павел и Серафим.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Дне всех святых земли Украинской: история праздника, значения, традиции, запреты.