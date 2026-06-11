Церковне свято 11 червня: три суворі заборони цього дня

11 червня православні християни в Україні за новоюліанським календарем вшановують пам’ять святих апостолів Варфоломія і Варнави. Для католиків та греко-катликів цього дня також відзначається одне з найважливіших свят церковного року — Свято Пресвятої Євхаристії, або Тіла і Крові Христових. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Церковне свято 11 червня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 11 червня

Апостол Варфоломій, відомий також як Нафанаїл, входив до числа дванадцяти найближчих учнів Ісуса Христа. Після Зішестя Святого Духа він проповідував християнство в Сирії, Малій Азії та Індії. За переказами, саме він переклав Євангеліє від Матвія для місцевих жителів.

Апостол Варнава належав до сімдесяти апостолів. Він був одним із перших послідовників Христа, які пожертвували власне майно на підтримку християнської громади. Разом з апостолом Павлом здійснював місіонерські подорожі та поширював християнське вчення.

Свято Пресвятої Євхаристії вшановує таїнство Євхаристії — переосуществлення хліба і вина на Тіло і Кров Ісуса Христа. День глибокого благоговіння встановлений на подяку за дар спасіння та присутність Христа в Пресвятих Дарах. Цього дня у храмах традиційно проводяться святкові Літургії.

Що не можна робити сьогодні

Народні традиції пов’язують цей день із кількома важливими застереженнями:

- Не рекомендується ходити до лісу та косити траву. Вважалося, що такі дії можуть накликати негаразди на родину.

- Не варто позичати гроші або починати нові важливі справи. За повір’ями, це може призвести до фінансових втрат чи невдач.

- Не слід сваритися, злитися та плакати. Наші предки вірили, що негативні емоції цього дня здатні притягнути проблеми на тривалий час.

Водночас день вважається сприятливим для молитви, благодійності, спілкування з близькими та духовного переосмислення життєвих цінностей.

Хто святкує іменини 11 червня

11 червня День ангела відзначають Варнава, Варфоломій, Єфрем і Марія.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про смерть 12 апостолів. Як померли учні Ісуса Христа.