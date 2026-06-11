Церковный праздник 11 июня: три суровых запрета в этот день

11 июня православные христиане в Украине по новоюлианскому календарю чтят память святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Для католиков и греко-катликов в этот день также отмечается один из важнейших праздников церковного года — Праздник Пресвятой Евхаристии, или Тела и Крови Христовых. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 11 июня. Фото из открытых источников

Церковный праздник 11 июня

Апостол Варфоломей, известный также как Нафанаил, входил в число двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. После сошествия Святого Духа он проповедовал христианство в Сирии, Малой Азии и Индии. По преданию именно он перевел Евангелие от Матфея для местных жителей.

Апостол Варнава принадлежал к семидесяти апостолам. Он был одним из первых последователей Христа, пожертвовавших собственное имущество в поддержку христианской общины. Вместе с апостолом Павлом совершал миссионерские путешествия и распространял христианское учение.

Праздник Пресвятой Евхаристии чтит таинство Евхаристии – переосуществление хлеба и вина на Тело и Кровь Иисуса Христа. День глубокого благоговения установлен в благодарность за дар спасения и присутствие Христа в Пресвятых Дарах. В этот день в храмах традиционно проводятся праздничные литургии.

Что нельзя делать сегодня

Народные традиции связывают этот день с несколькими важными оговорками:

— Не рекомендуется ходить в лес и косить траву. Считалось, что такие действия могут навлечь проблемы на семью.

— Не стоит занимать деньги или начинать новые важные дела. По поверьям, это может привести к финансовым потерям или неудачам.

— Не следует ссориться, злиться и плакать. Наши предки верили, что негативные эмоции в этот день способны привлечь проблемы на длительное время.

В то же время, день считается благоприятным для молитвы, благотворительности, общения с близкими и духовного переосмысления жизненных ценностей.

Кто празднует именины 11 июня

11 июня День ангела отмечают Варнава, Варфоломей, Ефрем и Мария.

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