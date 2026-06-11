Церковный праздник 11 июня: три суровых запрета в этот день

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11 июня православные христиане в Украине по новоюлианскому календарю чтят память святых апостолов Варфоломея и Варнавы. Для католиков и греко-катликов в этот день также отмечается один из важнейших праздников церковного года — Праздник Пресвятой Евхаристии, или Тела и Крови Христовых. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.
Церковный праздник 11 июня. Фото из открытых источников
Апостол Варфоломей, известный также как Нафанаил, входил в число двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа. После сошествия Святого Духа он проповедовал христианство в Сирии, Малой Азии и Индии. По преданию именно он перевел Евангелие от Матфея для местных жителей.
Апостол Варнава принадлежал к семидесяти апостолам. Он был одним из первых последователей Христа, пожертвовавших собственное имущество в поддержку христианской общины. Вместе с апостолом Павлом совершал миссионерские путешествия и распространял христианское учение.
Праздник Пресвятой Евхаристии чтит таинство Евхаристии – переосуществление хлеба и вина на Тело и Кровь Иисуса Христа. День глубокого благоговения установлен в благодарность за дар спасения и присутствие Христа в Пресвятых Дарах. В этот день в храмах традиционно проводятся праздничные литургии.
Народные традиции связывают этот день с несколькими важными оговорками:
В то же время, день считается благоприятным для молитвы, благотворительности, общения с близкими и духовного переосмысления жизненных ценностей.
11 июня День ангела отмечают Варнава, Варфоломей, Ефрем и Мария.
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