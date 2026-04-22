Звук, якого не мало бути: астроном “піймав” спалах на Сонці і перетворив його на моторошне аудіо



















Астроном-ентузіаст випадково зафіксував унікальне явище, яке дозволило почути те, що у космосі почути неможливо. Йдеться про потужний спалах на Сонці, який вдалося не лише зняти, а й перетворити на звук – результат вражає і водночас лякає.

Астроном опублікував звук спалаху на Сонці





Як повідомляють "Коментарі", про це пише Science Alert.

Як вдалося “почути” Сонце

Астроном-любитель, відомий під ніком DudeLovesSpace, у березні 2026 року спостерігав за Сонцем у звичайний ясний день. Проте ситуація раптово змінилася – він зафіксував активну область AR4392 саме в момент потужного спалаху.

Його обладнання змогло вловити радіовипромінювання, яке виникає під час таких процесів. Згодом ці дані були оброблені за допомогою спеціального методу – соніфікації, що дозволяє перетворити електромагнітні хвилі на звук.

У результаті з’явилося рідкісне аудіо, яке фактично є “перекладом” активності Сонця у звуковий формат.

Що це був за спалах

За даними спостережень, йдеться про спалах класу M2.7, який стався 18 березня та тривав приблизно 16 хвилин. Це не найпотужніший тип спалахів, але достатньо сильний, щоб викликати значні викиди енергії.

Активна зона AR4392 з’явилася на поверхні Сонця 12 березня і протягом кількох тижнів перебувала під пильним наглядом астрономів. Вона вважалася однією з найактивніших, генеруючи кілька спалахів різної інтенсивності.

Чому цей “звук” лякає

Важливо розуміти, що у вакуумі космосу звук не поширюється. Тобто в реальності людина не могла б почути цей спалах.

Однак після перетворення радіохвиль у звуковий сигнал виявилося, що отриманий ефект нагадує гучний, безперервний рев. За оцінками вчених, якби його можна було почути фізично, це був би звук потужністю близько 100 децибел.

Саме ця глибока, монотонна і водночас агресивна тональність і створює відчуття тривоги.

Що відбувається на Сонці

Сонячні спалахи виникають у районах так званих сонячних плям – зон із надзвичайно сильними магнітними полями. Там магнітні лінії переплітаються, розриваються і знову з’єднуються, вивільняючи колосальну кількість енергії.

Цей процес супроводжується викидом заряджених частинок і радіовипромінювання, яке й зафіксували прилади на Землі.

Сонце змінюється прямо зараз

Останніми місяцями активність Сонця поступово знижується після піку його 11-річного циклу. Під час такого максимуму магнітні полюси зірки змінюються місцями, а рівень активності різко зростає.

Втім, навіть у фазі спаду Сонце залишається непередбачуваним, і подібні спалахи можуть виникати раптово.

Чому це важливо

Подібні спостереження допомагають краще зрозуміти природу сонячної активності та її вплив на Землю. Адже потужні спалахи можуть впливати на супутники, зв’язок і навіть енергосистеми.

А випадок із DudeLovesSpace ще раз доводить: іноді найцінніші наукові відкриття починаються з простого спостереження і трохи удачі.

