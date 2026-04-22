Звук, которого не должно быть: астроном "поймал" вспышку на Солнце и превратил его в жуткое аудио



















Астроном-энтузиаст случайно зафиксировал уникальное явление, позволившее услышать то, что в космосе услышать невозможно. Речь идет о мощной вспышке на Солнце, которую удалось не только снять, но и превратить в звук – результат поражает и одновременно пугает.

Астроном опубликовал звук вспышки на Солнце





Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет Science Alert.

Как удалось "услышать" Солнце

Астроном-любитель, известный под ником DudeLovesSpace, в марте 2026 года наблюдал за Солнцем в обычный ясный день. Однако ситуация внезапно изменилась – он зафиксировал активную область AR4392 именно в момент мощной вспышки.

Его оборудование смогло уловить радиоизлучение, возникающее в ходе таких процессов. Впоследствии эти данные были обработаны с помощью специального метода – сонификации, позволяющего превратить электромагнитные волны в звук.

В результате появилось редкое аудио, которое фактически является переводом активности Солнца в звуковой формат.

Что это была за вспышка

По данным наблюдений, речь идет о вспышке класса M2.7, которая произошла 18 марта и длилась примерно 16 минут. Это не самый мощный тип вспышек, но достаточно сильный, чтобы вызвать значительные выбросы энергии.

Активная зона AR4392 появилась на Солнце 12 марта и в течение нескольких недель находилась под пристальным наблюдением астрономов. Она считалась одной из самых активных, генерируя несколько вспышек разной интенсивности.

Почему этот "звук" пугает

Важно понимать, что в вакууме космоса звук не распространяется. То есть в реальности человек не мог бы услышать эту вспышку.

Однако после преобразования радиоволн в звуковой сигнал оказалось, что полученный эффект напоминает громкий, непрерывный рев. По оценкам ученых, если бы его можно было услышать физически, это был бы звук мощностью около 100 децибел.

Именно эта глубокая, монотонная и одновременно агрессивная тональность создает ощущение тревоги.

Что происходит на Солнце

Солнечные вспышки возникают в районах так называемых солнечных пятен – зон с очень сильными магнитными полями. Там магнитные линии переплетаются, разрываются и снова соединяются, высвобождая колоссальное количество энергии.

Этот процесс сопровождается выбросом заряженных частиц и радиоизлучения, которое и зафиксировали приборы на Земле.

Солнце меняется прямо сейчас

В последние месяцы активность Солнца постепенно снижается после пика его 11-летнего цикла. Во время такого максимума магнитные полюсы звезды сменяются местами, а уровень активности резко возрастает.

Впрочем, даже в фазе спада Солнце остается непредсказуемым и подобные вспышки могут возникать внезапно.

Почему это важно

Подобные наблюдения помогают лучше понять природу солнечной активности и ее влияние на Землю. Ведь мощные вспышки могут оказывать влияние на спутники, связь и даже энергосистемы.

А случай с DudeLovesSpace еще раз доказывает: иногда самые ценные научные открытия начинаются с простого наблюдения и немного удачи.

