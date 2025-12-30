Золота лихоманка 2025 року: Австралійці шукають багатство серед історичних руїн, а ціни на золото б’ють рекорди

Рекордне зростання цін на золото спричинило нову "золоту лихоманку" в Австралії: люди всіх вікових категорій масово вирушають на історичні родовища у штаті Вікторія, сподіваючись знайти самородки та змінити своє життя. Про це повідомляє Reuters.

У центрі уваги — "золотий трикутник" Вікторії площею близько 9,6 тис. км², один із найперспективніших регіонів світу для пошуку золота. Саме тут у XIX столітті почалася золота лихоманка, яка принесла перше багатство сучасному Мельбурну.

63-річна пенсіонерка Вікі Пламрідж стала однією з нових героїнь буму. Під час першого ж виходу з новим металошукачем вона знайшла невеликий самородок вагою близько 0,2 грама — приблизно на A$40 ($26,5). "Для мене це коштує мільйон доларів", — сказала Вікі.

Попит на металошукачі, такі як Minelab Gold Monster 2000, різко зріс: пристрої розпродаються по всій країні за тижні після запуску. Любителі золота приїжджають не лише з Австралії, а й з Німеччини, США та Швейцарії.

Історичні знахідки підживлюють інтерес: у регіоні було знайдено найбільші у світі самородки — Welcome Stranger вагою 72 кг у 1860-х та Hand of Faith вагою 27,2 кг у 1980 році. Навіть у 2023 році аматор знайшов 4,6 кг золота.

Даміан Дюк, 39 років, бере свого 11-річного сина на пошуки. "Це шанс знайти золото, яке може змінити життя", — каже він.

Ціни на золото продовжують рекордно зростати: понад $4 500 за тройську унцію, а аналітики Goldman Sachs прогнозують $4 900 до кінця 2026 року.

У Вікторії аматорське добування дозволене лише за спеціальним дозволом "miner’s right", який коштує A$28,60 і дійсний 10 років. Попит на ці дозволи досяг рекорду — майже 16 тис. до листопада, порівняно з 11 тис. торік. Загалом у штаті понад 100 тис. активних дозволів.

"Хобі на пошуки золота не лише шанс на багатство, а й психологічна користь — свіже повітря, спілкування та концентрація на пошуку. "Це корисно для ментального здоров’я, ти повністю занурюєшся, насолоджуєшся природою", — зазначає Келлі Сміт, 50 років.

Зростання популярності металошукачів спостерігається не лише в Австралії, а й в Африці та Латинській Америці, що позитивно позначилося на продажах Codan — найбільшого виробника портативних детекторів.

Інженери компанії вдосконалюють технології, щоб зменшити шум та полегшити пошук золота. "Люди хочуть знаходити більше золота, ніж колись", — каже представник Codan.

