Золотая лихорадка 2025: Австралийцы ищут богатство среди исторических руин, а цены на золото бьют рекорды

Рекордный рост цен на золото привел к новой "золотой лихорадке" в Австралии: люди всех возрастов массово отправляются на исторические месторождения в штате Виктория, надеясь найти самородки и изменить свою жизнь. Об этом сообщает Reuters .

Рекордные цены на золото толкают австралийцев на поиски самородков

В центре внимания — "золотой треугольник" Виктории площадью около 9,6 тыс. км, один из самых перспективных регионов мира для поиска золота. Именно здесь в XIX веке началась золотая лихорадка, принесшая первое богатство современному Мельбурну.

63-летняя пенсионерка Вики Пламридж стала одной из новых героинь бума. При первом же выходе с новым металлоискателем она нашла небольшой самородок весом около 0,2 грамма — примерно на A$40 ($26,5). "Для меня это стоит миллион долларов", — сказала Вики.

Спрос на металлоискатели , такие как Minelab Gold Monster 2000 , резко возрос: устройства распродаются по всей стране через неделю после запуска. Любители золота приезжают не только из Австралии, но и из Германии, США и Швейцарии.

Исторические находки питают интерес: в регионе были найдены крупнейшие в мире самородки — Welcome Stranger весом 72 кг в 1860-х и Hand of Faith весом 27,2 кг в 1980 году. Даже в 2023 году любитель нашел 4,6 кг золота.

Дамиан Дюк, 39 лет, берет своего 11-летнего сына на поиски. "Это шанс найти золото, которое может изменить жизнь", — говорит он.

Цены на золото продолжают рекордно расти: более $4500 за тройскую унцию, а аналитики Goldman Sachs прогнозируют $4900 до конца 2026 года.

У Виктории любительское добывание разрешено только по специальному разрешению "miner's right", которое стоит A$28,60 и действует 10 лет. Спрос на эти разрешения достиг рекорда – почти 16 тыс. к ноябрю, по сравнению с 11 тыс. в прошлом году. Всего в штате более 100 тыс. активных разрешений.

"Хобби на поиски золота не только шанс на богатство, но и психологическую пользу – свежий воздух, общение и концентрация на поиске. "Это полезно для ментального здоровья, ты полностью погружаешься, наслаждаешься природой", — отмечает Келли Смит, 50 лет.

Рост популярности металлоискателей наблюдается не только в Австралии, но и в Африке и Латинской Америке, что положительно сказалось на продажах Codan – крупнейшего производителя портативных детекторов.

Инженеры компании усовершенствуют технологии, чтобы уменьшить шум и облегчить поиск золота. "Люди хотят находить больше золота, чем когда-либо", – говорит представитель Codan.

Напомним, портал "Комментарии" также сообщал, что Россия начала распродавать свои запасы золота.