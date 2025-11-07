У Туреччині виявили велике родовище золота вартістю 1,7 мільярда доларів

У Туреччині виявили значне родовище золота, вартість якого оцінюють у приблизно 1,7 мільярда доларів. Про це повідомила пресслужба компанії Erdemir, одного з найбільших виробників сталі в країні.

У Туреччині знайшли родовище золота на 1,7 млрд доларів – компанія Erdemir

Родовище розташоване в провінції Сівас, де, за попередніми оцінками, може міститися близько 13 тонн золота – це приблизно 424 тисячі тройських унцій. Середній вміст дорогоцінного металу становить 0,89 грама на тонну руди.

Erdemir має ліцензію на розробку понад 5,8 тисячі гектарів території. У селі Аладжахан уже пробурено понад 360 свердловин загальною глибиною понад 96 тисяч метрів.

На цьому етапі запаси класифікують як "можливі ресурси", а розвідувальні роботи тривають для уточнення їхнього обсягу.

Зазначимо, що ціна золота у світі нині становить близько 4000 доларів за тройську унцію. Експерти пояснюють коливання вартості рішенням Китаю скасувати податкові пільги для частини роздрібних продавців дорогоцінних металів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, що фінансові експерти рекомендують поступово накопичувати готівку у валюті, насамперед в американських доларах. За прогнозами, у 2026 році курс долара може істотно зрости, тож вигідніше придбати американську валюту заздалегідь, поки вона дешевшає. Окрім долара, все більше українців звертають увагу на банківське золото. За даними НБУ, з початку 2025 року громадяни купили майже 230 кілограмів золотих зливків загальною вартістю близько 22,5 млн доларів. Але, попри зростання популярності золота, експерти застерігають, що інвестування в цей актив потребує значних початкових витрат: золотий злиток на 10 грамів коштує понад 50 тисяч гривень, а повернення інвестицій може тривати роками.





