В Турции обнаружили крупное месторождение золота стоимостью 1,7 миллиарда долларов

В Турции обнаружили значительное месторождение золота, стоимость которого оценивается примерно в 1,7 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба компании Erdemir, одного из крупнейших производителей стали в стране.

Месторождение расположено в провинции Сивас, где, по предварительным оценкам, может содержаться около 13 тонн золота – это около 424 тысяч тройских унций. Среднее содержание драгоценного металла составляет 0,89 г на тонну руды.

Erdemir имеет лицензию на разработку более 5,8 тысяч гектаров территории. В селе Аладжахан уже пробурено более 360 скважин общей глубиной более 96 тысяч метров.

На этом этапе запасы классифицируются как "возможные ресурсы", а разведывательные работы для уточнения их объема.

Отметим, что цена золота в мире составляет около 4000 долларов за тройскую унцию. Эксперты объясняют колебания стоимости решением Китая упразднить налоговые льготы для части розничных продавцов драгоценных металлов.

Отметим, что цена золота в мире составляет около 4000 долларов за тройскую унцию. Эксперты объясняют колебания стоимости решением Китая упразднить налоговые льготы для части розничных продавцов драгоценных металлов.






