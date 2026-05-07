Природні ресурси У Долині Смерті рідкісне явище: пустеля вкрилася мільйонами квітів (ФОТО)
У Долині Смерті в Каліфорнії зафіксували рідкісне суперцвітіння після рекордних дощів.

7 травня 2026, 12:47
Slava Kot

Одна з найспекотніших і найпосушливіших точок планети Долина Смерті у Каліфорнії цього року перетворилася на величезний квітучий ландшафт. Після рекордних опадів пустелю вкрили мільйони рожевих, жовтих і фіолетових польових квітів, а науковці говорять про рідкісне явище, відоме як "суперцвітіння".

Долина Смерті масово заквітла. Фото: John Locher/AP

Туристи з різних країн масово приїжджають до національного парку Долина Смерті, щоб побачити незвичне природне явище, яке трапляється приблизно раз на десять років. Пустельні рівнини, де зазвичай панують пісок і каміння, нині нагадують кольоровий килим із квітів.

У Службі національних парків США пояснюють, що суперцвітіння можливе лише за "ідеальних умов", коли рясні дощі поєднуються з помірними температурами та рівномірним зволоженням ґрунту. Саме така комбінація склалася після незвично вологої зими у південній Каліфорнії.

У Долині Смерті зафіксували рідкісне суперцвітіння. Фото: David Swanson/Reuters

Представники парку назвали 2026 рік "сезоном цвітіння вище середнього", який наближається до рівня повноцінного суперцвітіння. Востаннє подібне явище у Долині Смерті спостерігали у 2016 році.

За словами співробітниці парку Еббі Вайнс, нинішнє цвітіння ще може посилитися найближчими тижнями. На низьких висотах квіти розпускаються до кінця березня, а у гірських районах сезон цвітіння триватиме до червня.

Долина Смерті масово заквітла. Фото: Damian Dovarganes/AP

Серед рослин, які найбільше привертають увагу туристів, можна помітити пустельне золото, золоту вечірню примулу, фацелію та рідкісний мак Мохаве. Разом вони створюють незвичний контраст із суворим пустельним пейзажем.

Долина Смерті вважається одним із найекстремальніших місць на Землі через рекордні температури та посуху. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Долині Смерті через рекордні дощі відродилося стародавнє озеро.

Також "Кометнарі" писали, що Долина Смерті встановила історичний рекорд температур.



Джерело: https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/10/death-valley-superbloom-wildflowers-california
