В Долине Смерти редкое явление: пустыня покрылась миллионами цветов (ФОТО)

Одна из самых жарких и засушливых точек планеты Долина Смерти в Калифорнии в этом году превратилась в огромный цветущий ландшафт. После рекордных осадков пустыню покрыли миллионы розовых, желтых и фиолетовых полевых цветов, а ученые говорят о редком явлении, известном как "суперцветение".

Долина Смерти массово зацвела. Фото: Джон Лохер/AP

Туристы из разных стран массово приезжают в национальный парк Долина Смерти, чтобы увидеть необычное природное явление, которое происходит примерно раз в десять лет. Пустынные равнины, где обычно царят песок и камни, сейчас напоминают цветной ковер из цветов.

В Службе национальных парков США объясняют, что суперцветение возможно только в "идеальных условиях", когда обильные дожди сочетаются с умеренными температурами и равномерным увлажнением почвы. Именно такое сочетание сложилось после необычно влажной зимы в южной Калифорнии.

В Долине Смерти зафиксировано редкое суперцветение. Фото: David Swanson/Reuters

Представители парка назвали 2026 год "сезоном цветения выше среднего", который близится к уровню полноценного суперцветения. Последнее подобное явление в Долине Смерти наблюдали в 2016 году.

По словам сотрудницы парка Эбби Вайнс, нынешнее цветение еще может усилиться в ближайшие недели. На низких высотах цветы распускаются до конца марта, а в горных районах сезон цветения продлится до июня.

Долина Смерти массово расцвела. Фото: Damian Dovarganes/AP

Среди растений, наиболее привлекающих внимание туристов, можно заметить пустынное золото, золотую вечернюю примулу, фацелию и редкий мак Мохаве. Вместе они создают необычный контраст со строгим пустынным пейзажем.

Долина Смерти считается одним из самых экстремальных мест на Земле из-за рекордных температур и засухи.

