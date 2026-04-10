Супервулкан прокидається: вчені попередили про катастрофу для 100 мільйонів людей

Підводний супервулкан Кікай біля узбережжя Японії знову привернув увагу вчених через тривожні зміни, які можуть свідчити про його поступове пробудження. Дослідники зафіксували накопичення магми під кальдерою — процес, який у минулому вже призводив до катастрофічних наслідків.

Біля Японії активізувався один із найнебезпечніших вулканів планети

Як повідомляють "Коментарі", про це пише Daily Mail.

Йдеться про один із найпотужніших вулканів на Землі, який востаннє вибухав близько 7 300 років тому. Тоді виверження було настільки масштабним, що, за оцінками вчених, воно могло знищити доісторичну цивілізацію Дзьомон на півдні Японії. Вулкан викинув колосальні обсяги магми та сформував величезну кальдеру.

Ознаки небезпечної активності

Сучасні дослідження показують, що протягом останніх тисячоліть магматичний резервуар під Кікаєм поступово заповнюється. Особливе занепокоєння викликає той факт, що ця магма має інший склад, ніж під час попереднього виверження, що може свідчити про новий етап активності.

Крім того, вчені зафіксували низку тривожних сигналів: вихід пари з кратера та серію невеликих землетрусів у регіоні. Це може бути індикатором того, що процеси всередині вулкана активізуються.

За словами дослідників, магматичний резервуар розташований на глибині від 2,5 до 6 кілометрів — приблизно на тому ж рівні, що й перед попереднім гігантським вибухом.

Найгірший сценарій

Фахівці не виключають, що в разі нового виверження наслідки можуть бути глобальними. Серед можливих сценаріїв — викид величезної кількості попелу в атмосферу, що здатен частково перекрити сонячне світло та спричинити так звану “вулканічну зиму”.

Окрім цього, існує ризик потужного цунамі, яке може вдарити по узбережжях Японії, Тайваню та Китаю, а згодом досягти навіть Америки.

Найбільш тривожним є прогноз щодо людських втрат. За оцінками вчених, у найгіршому випадку кількість жертв може сягнути близько 100 мільйонів людей, хоча ймовірність такого сценарію у найближчі 100 років оцінюється приблизно в 1%.

Чому це важливо зараз

Попри те, що супервулкани можуть “спати” тисячоліттями, їх пробудження зазвичай відбувається поступово. Саме тому вчені намагаються максимально точно відстежувати всі зміни, щоб вчасно виявити ознаки наближення катастрофи.

Дослідження Кікаю також допомагає краще зрозуміти поведінку інших небезпечних кальдер, зокрема Єллоустоун у Північній Америці та Тоба в Індонезії. Вивчення цих процесів може стати ключем до прогнозування майбутніх глобальних катастроф, які здатні вплинути на клімат і життя мільйонів людей.

