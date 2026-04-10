Супервулкан просыпается: ученые предупредили о крушении для 100 миллионов человек

Подводный супервулкан Кикай у побережья Японии снова привлек внимание ученых из-за тревожных изменений, которые могут свидетельствовать о его постепенном пробуждении. Исследователи зафиксировали накопление магмы под кальдерой – процесс, который в прошлом уже приводил к катастрофическим последствиям.

У Японии активизировался один из самых опасных вулканов планеты

Речь идет об одном из самых мощных вулканов на Земле, который раз взрывался около 7 300 лет назад. Тогда извержение было столь масштабным, что, по оценкам ученых, оно могло уничтожить доисторическую цивилизацию Дзёнон на юге Японии . Вулкан выбросил колоссальные объемы магмы и сформировал огромную кальдеру.

Признаки опасной активности

Современные исследования показывают, что за последние тысячелетия магматический резервуар под Кикаем постепенно заполняется. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что эта магма имеет иной состав, чем во время предыдущего извержения , что может свидетельствовать о новом этапе активности.

Кроме того, ученые зафиксировали ряд тревожных сигналов: выход пары из кратера и ряд небольших землетрясений в регионе. Это может являться индикатором того, что процессы внутри вулкана активизируются.

По словам исследователей, магматический резервуар расположен на глубине от 2,5 до 6 километров – примерно на том же уровне, что и перед предыдущим гигантским взрывом.

Худший сценарий

Специалисты не исключают, что в случае нового извержения последствия могут быть глобальными. Среди возможных сценариев — выброс огромного количества пепла в атмосферу, способный частично перекрыть солнечный свет и повлечь за собой так называемую "вулканическую зиму" .

Кроме этого, существует риск мощного цунами, которое может ударить по побережьям Японии, Тайваня и Китая, а затем достичь даже Америки.

Наиболее тревожным является прогноз по поводу человеческих потерь. По оценкам ученых, в худшем случае количество жертв может составить около 100 миллионов человек , хотя вероятность такого сценария в ближайшие 100 лет оценивается примерно в 1%.

Почему это важно сейчас

Несмотря на то, что супервулканы могут спать тысячелетиями, их пробуждение обычно происходит постепенно. Поэтому ученые пытаются максимально точно отслеживать все изменения, чтобы вовремя выявить признаки приближения крушения.

Исследование Кикая также помогает лучше понять поведение других опасных кальдер, в частности Йеллоустоун в Северной Америке и Тоба в Индонезии. Изучение этих процессов может стать ключом к прогнозированию будущих глобальных катастроф , способных повлиять на климат и жизнь миллионов людей.

