Сльози хмар чи складна фізика: чому йде дощ і звідки стільки води в атмосфері

Здавалося б, що може бути звичнішим за звичайний дощ? Ми розкриваємо парасольки, ховаємось під навісами і рідко замислюємося над тим, яке фізичне шоу розгортається прямо над нашими головами. Звідки в небі береться волога і як влаштована ця природна лабораторія?

Краплі дощу на траві. Фото з відкритих джерел

Скільки води висить над нами?

На перший погляд пухнасті білі або свинцево-сірі хмари здаються невагомими. Однак це ілюзія. Купчаста хмара об'ємом близько одного кубічного кілометра може містити близько 500 тонн рідкої води. У глобальному масштабі атмосфера є воістину гігантським резервуаром: у будь-який момент часу у вигляді невидимої водяної пари та хмар там міститься стільки вологи, що при її одночасному випаданні на всю поверхню планети утворився б шар води завтовшки майже 25 міліметрів.

Виникає закономірне питання: як вся ця маса тримається в повітрі і чому вона не падає на землю одразу? Вся хитрість полягає у розмірі крапель. Вологе повітря піднімається вгору, охолоджується, і водяна пара конденсується на мікроскопічних частинках пилу, солі або диму, утворюючи крихітні краплі та кристали льоду. Висхідні потоки повітря легко утримують їх у повітрі.

Як народжується злива?

Щоб пішов дощ, краплі мають зрости завдяки зіткненням та злиттю — для утворення лише однієї дощової краплі можуть знадобитися мільйони хмарних крапель. Крапля починає падати з хмари, коли швидкість її падіння стає вищою за швидкість висхідних потоків повітря.

Цікаво, що дощові краплі зовсім не схожі на сльози, якими їх часто малюють на листівках. Маленькі краплі майже сферичні, а більші при падінні сплющуються і набувають форми, що нагадує верхівку булочки для гамбургера. При подальшому зростанні вони можуть деформуватися і розпадатися на дрібні частини. А в холодних шарах хмари вода може замерзати і брати участь в утворенні снігу або граду, які по дорозі до землі іноді тануть і перетворюються на звичайний дощ.

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