Розкрито найбагатший регіон України: де приховані трильйони доларів у надрах

Україна залишається однією з найбагатших на корисні копалини країн Європи. За оцінкою Forbes, у надрах держави міститься понад 111 мільярдів тонн різних корисних копалин загальною вартістю близько 15 трильйонів доларів.

Найбагатший регіон України: де зосереджені трильйони доларів корисних копалин

Абсолютним лідером за обсягами ресурсів є Донецька область. Саме там зосереджено найбільші поклади вугілля, руд та гірських порід. Їхня оціночна вартість становить приблизно 3,8 трильйона доларів — більше, ніж у будь-якому іншому регіоні країни.

Водночас частина цих ресурсів перебуває на тимчасово окупованих територіях і не може бути повноцінно використана для економіки України.

Окрім Донеччини, значний потенціал мають Дніпропетровська та Луганська області. Вони також входять до числа найбагатших за обсягами корисних копалин.

За даними Forbes, найбільшу частку у структурі українських надр займає кам’яне вугілля, на яке припадає близько 62% загальної вартості всіх корисних копалин країни.

Ще 14% забезпечує залізна руда, одним із світових лідерів покладів якої є Україна.

До стратегічних ресурсів також входять:

• уран,

• золото — орієнтовно 3 тисячі тонн, переважно в районі "Українського щита",

• вапняки,

• доломіт,

• вогнетривкі глини,

• сурм’яно-ртутні та інші руди.

Українські надра становлять колосальний економічний потенціал, який може відіграти важливу роль у відбудові країни після завершення війни.

