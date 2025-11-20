Раскрыт самый богатый регион Украины: где скрыты триллионы долларов в недрах

Украина остается одной из самых богатых полезными ископаемыми стран Европы. По оценке Forbes, в недрах государства содержится более 111 миллиардов тонн разных полезных ископаемых общей стоимостью около 15 триллионов долларов.

Самый богатый регион Украины: где сосредоточены триллионы долларов полезных ископаемых

Абсолютным лидером по объему ресурсов является Донецкая область. Там сосредоточены наибольшие залежи угля, руд и горных пород. Их оценочная стоимость составляет около 3,8 триллиона долларов — больше, чем в любом другом регионе страны.

В то же время, часть этих ресурсов находится на временно оккупированных территориях и не может быть полноценно использована для экономики Украины.

Кроме Донбасса, значительный потенциал имеют Днепропетровская и Луганская области. Они также входят в число самых богатых по объему полезных ископаемых.

По данным Forbes, наибольшую долю в структуре украинских недр занимает каменный уголь, на который приходится около 62% от общей стоимости всех полезных ископаемых страны.

Еще 14% обеспечивает железная руда, одним из мировых лидеров залежей которой является Украина.

В стратегические ресурсы также входят:

• уран,

• золото – ориентировочно 3 тысячи тонн, преимущественно в районе "Украинского щита",

• известняки,

• доломит,

• огнеупорные глины,

• сурово-ртутные и другие руды.

Украинские недра составляют колоссальный экономический потенциал, который может играть важную роль в восстановлении страны после войны.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что бывший министр иностранных дел Украины и экспосол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых оказалось невыгодным для Киева.



